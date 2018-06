HPE kondigt grootste op ARM-architectuur gebaseerde supercomputer aan

HPE heeft ’s werelds grootste met ARM-processoren werkende supercomputer aangekondigd. De computer, die de naam Astra gekregen heeft, levert 2,3 peak petaflops en valt daarmee makkelijk binnen de top honderd supercomputers die ooit gebouwd zijn.

HPE bouwt Astra voor Sandia National Laboratories en de National Nuclear Security Administration (NNSA), een divisie van het Amerikaanse ministerie van energie. De NNSA wil de supercomputer gebruiken om geavanceerde modellen en gesimuleerde workloads te draaien voor zaken als nationale veiligheid, energie, wetenschap en de gezondheidszorg.

De grootste ooit

Het bedrijf HPE werkt aan meerdere op ARM-architecturen gebaseerde supercomputers, maar de Astra zal – als die later dit jaar uitgebracht wordt – zonder twijfel de grootste ARM-supercomputer ooit gebouwd zijn. Dat stelt VP of Advanced Technologies Group van HPE Mike Vildibill aan de site ZDNet.

Het systeem wordt gebouwd met 5.184 ARM-processoren, om precies te zijn de Thunder X2-processor van Cavium. Elke processor beschikt over 28 kernen en is geklopt op 2 GHz. Astra levert een theoretische piekprestatie van 2,3 petaflops. Daarmee komt de supercomputer in de top honderd supercomputers te liggen en is het de eerste ARM-computer die deze mijlpaal bereikt.

Vildibill stelt dat de Amerikaanse regering ARM als “een van enkele microprocessoren” beschouwt die cruciaal zijn voor het bereiken van exaschaal-supercomputers. Net als andere regeringen wereldwijd, investeert de Amerikaanse regering fors in onderzoek naar supercomputers, omdat ze “een kloof ziet tussen de technologische trends tegenwoordig en de eisen van de toekomst.”

Astra zal ook nog draaien op de HPE Apollo 70. HPE levert verder een energie-efficiënt vloeibaar koelsysteem – de MCS-300 koelunit. Die is efficiënter dan traditionele luchtgekoelde oplossingen. Verder levert het een geoptimaliseerde opslagoplossing, met grote bandbreedte.