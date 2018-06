Adobe vernieuwt Document Cloud: nieuwe Scan-app en Office 365-integraties

Adobe heeft een reeks updates aangekondigd voor Document Cloud, zijn pakket met apps voor het converteren en bewerken van PDF-documenten. De gratis Scan-app voor Android en iOS wordt verbeterd en de PDF-tools worden beter geïntegreerd met Office 365.

Het vernieuwde Adobe Scan profiteert van de vooruitgang in machine learning voor het converteren van papieren documenten, foto’s, visitekaartjes en whiteboards naar PDF-documenten. De app werd in maart 2017 gelanceerd en is sindsdien al meer dan 10 miljoen keer gedownload.

Tot nu toe kon Scan al automatisch randen van een document herkennen, de inhoud verscherpen en optische tekenherkenning (OCR) toepassen om de tekst bewerkbaar te maken. De nieuwe versie voegt een knop toe om de informatie van visitekaartjes rechtstreeks in je contactenlijst te bewaren.

Die functionaliteit zit al langer in Microsoft Office Lens en Google Lens, maar Adobe maakt zich sterk dat zijn oplossing beter presteert. Sins de lancering vorig jaar heeft het team zijn AI-model voortdurend opnieuw getraind met nieuwe data om de accuraatheid te verbeteren. Het gebruikt daarvoor Google machine learning framework TensorFlow.

Office 365-integraties

Adobe breidt ook de samenwerking met Microsoft verder uit. In september vorig jaar werd Adobe Sign de “voorkeursoplossing voor e-handtekeningen” voor Microsoft-klanten. Daar komen nu nieuwe integraties bij van Sign en Adobes PDF-tools met Microsoft Dynamics en Office 365.

Adobe Sign is nu diep geïntegreerd met Microsoft Dynamics en biedt toegang tot LinkedIn-klantgegevens en een zelfbedieningstool voor het afhandelen van GDPR-verzoeken.

De integratie met Office 365 komt in de vorm van nieuwe snelkoppelingen in het lint van de webversies van Word, Excel en PowerPoint. Daarmee kan je documenten snel converteren naar PDF’s en eventueel beschermen met een wachtwoord.

Adobes archiverings-, conversie- en distributietools voor PDF’s zijn voortaan ook beschikbaar vanuit OneDrive en SharePoint.

De nieuwe PDF-integraties en Adobe Sign voor Microsoft Dynamics 365 zijn onmiddellijk beschikbaar in Adobe Document Cloud voor ondernemingen.