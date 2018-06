Forse kritiek op samenwerking Amazon en Amerikaanse overheid rond gezichtsherkenning

Bijna negentien groepen die aandelen hebben in Amazon hebben hun zorgen geuit over bepaalde plannen van het bedrijf. Dat wil zijn gezichtsherkenningssoftware Rekognition verkopen aan de Amerikaanse overheid. Daar zijn aandeelhouders bepaald niet blij mee, vooral niet in het licht van recente privacyschandalen rond Facebook.

Dat schrijven de aandeelhouders in een openbare brief aan Amazon CEO Jeff Bezos. Een kopie daarvan werd door de American Civil Liberties Union (ACLU) aan NBC geleverd. In de brief waarschuwen de negentien aandeelhoudende groepen voor mogelijk misbruik van gezichtsherkenningstechnologie. Ze wijzen daarbij expliciet op de schandalen rond Facebook en de negatieve gevolgen daarvan op de aandeelkoersen.

Grote zorgen

Ondanks dat de aandeelhouders de voordelen van het gebruik van Rekognition door de Amerikaanse overheid zien, maken ze zich zorgen over eventueel misbruik. Zo zouden burger- en mensenrechten wel eens geschonden kunnen worden. “We maken ons zorgen dat de technologie gebruikt zou kunnen worden om onterecht en disproportioneel gericht te worden op mensen van andere afkomst, immigranten en burgerrechtenorganisaties”.

Onder de aandeelhouders bevinden zich onder meer de Social Equity Group en Northwest Coalition for Responsible Investment. De ACLU schreef zelf nog een eigen brief aan Amazon, waarin het stelde dat het geen gezichtsherkenningssystemen aan de Amerikaanse overheid zou moeten leveren. Nieuws daarover kwam in mei naar buiten, toen bleek dat het bedrijf samenwerkt met onder meer de stad Orlando om de technologie uit te rollen. Rekognition wordt niet gebruikt voor het live volgen van mensen, maar wel om op een later moment mensen te herkennen.

Het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie is hoe dan ook discutabel. In een Brits onderzoek bleek dat soortgelijke technologie wel heel erg vaak inaccuraat is.