Dassault Systèmes neemt een meerderheidsbelang in Centric Software. Dat niet-beursgenoteerde bedrijf is gespecialiseerd in mode en kleding, evenals de markten voor luxegoederen en retail. Tot de klantenkring van Centric Software behoren onder andere de supermarktketen Auchan, sportmerk ASICS, het in luxeproducten gespecialiseerde LVMH en modemerken als Mango en Under Armour.

Dassault Systèmes biedt organisaties en consumenten virtuele oplossingen voor de manier waarop producten worden ontworpen, geproduceerd en ondersteund. Verder heeft het bedrijf samenwerkingssoftware die volgens haarzelf voor “sociale innovatie” zorgt. Dassault heeft in ruim 140 landen in totaal 220.000 klanten.

Virtuele oplossingen

Gezien de virtuele oplossingen die Dassault biedt, past Centric Software naadloos in het portfolio. In de markten waarin Centric actief is, lopen de digitale wereld en de fysieke omgeving immers in elkaar over. Consumenten beschikken daardoor over veel kennis van producten en kiezen snel of zij een nieuwe trend interessant vinden en willen volgen.

Mode- en andere merken dienen om die reden snel te kunnen reageren om aan de verwachtingen van de consument te kunnen voldoen. Dit betekent dat aanbieders in deze sectoren per jaar steeds meer nieuwe collecties en producten uitbrengen. Het ontwikkelen en snel op de markt brengen van nieuwe collecties stelt dan ook steeds hogere eisen aan bedrijven. Met deze overname geeft Dassault Systèmes een impuls aan de digitale transformatie die hiervoor nodig is.

Ook de life cycle management (PLM) software van Centric is interessant voor Dassault. Dat met name doordat de oplossingen van Centric gebruikt worden voor het maken en volgen van planningen, het beheren van productspecificaties, materials management, inkoop, kostenbeheersing, het beheer van collecties en kwaliteitsmanagement. PLM-software speelt overigens ook een hoofdrol in de digitale transformatie in de branches waarin Centric en Dassault actief zijn.