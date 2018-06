Microsoft neemt social learning platform Flipgrid over

Microsoft neemt het social learning platform Flipgrid over. De app maakt gebruik van korte video’s om een collaboratief lessenplan op te stellen. Oorspronkelijk begon de startup onder de naam Vidku, maar onder de sterke groei die het momenteel ervaart, werd besloten een nieuwe naam te kiezen.

Door sommige partijen wordt het platform Flipgrid omschreven als een Instagram of Snapchat, maar dan voor in het klaslokaal. Begin vorig jaar maakte het bedrijf nog bekend dat het een groei van achthonderd procent zag in nieuwe accounts van docenten. Met de overname maakt Microsoft dus een mooie slag op de onderwijsmarkt, die gedomineerd wordt door Google.

Onderwijsmarkt

In mei vorig jaar lanceerde Microsoft een speciale versie van Windows 10 voor het onderwijs. Dat was een aanvulling op bestaande onderwijsproducten als Minecraft Education Edition. Maar de onderwijsmarkt wordt toch echt gedomineerd door Google, dat het daar zeer goed doet met zijn Chromebooks.

In een statement over de overname laat Microsoft VP Eran Meggido weten uit te kijken naar de intensieve samenwerking met Flipgrid. “We zijn eraan toegewijd om ervoor te zorgen dat hun platform en producten blijven werken in de ecosystemen van Microsoft, Google en andere bedrijven, en een positieve impact houden op leerlingen en leraren wereldwijd.”

Hoe Flipgrid precies binnen de bredere onderwijsstrategie past van Microsoft is nog niet helemaal duidelijk. Wel heeft het bedrijf de app alvast toegevoegd aan Microsoft Teams in de Office 365 for Education producten. Als onderdeel van dat aanbod, maakt Microsoft gebruik van de app voor scholen gratis. Partijen die al een licentie hebben gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen.