Hortonworks Data Platform krijgt flink wat nieuwe functies in versie 3.0

Big data managementbedrijf Hortonworks heeft vandaag de derde versie van kernproduct Hortonworks Data Platform aangekondigd. Dat wordt in samenwerking met bedrijven als Google, Microsoft en IBM ontwikkeld en uitgebreid. De gedachte achter het product is vooral dat bedrijven eenvoudiger toepassingen kunnen draaien in verschillende computeromgevingen, of dat nou in de cloud of in on-premise datacenters is.

Het Hortonworks Data Platform (HDP) 3.0 moet in de loop van het derde kwartaal uitgebracht worden. De vernieuwde software is gebouwd op de nieuwste versie van het open-source Apache Hadoop-platform.

Nieuwe functies in HDP 3.0

In een statement laat Chief Technology Officer Scott Gnau van Hortonworks weten dat er momenteel een grote migratie naar moderne data-architecturen plaatsvindt. Data bevindt zich echter in het datacenter, de cloud en “alles daartussen”. Het idee van HDP 3.0 is om een “naadloze ervaring” te bouwen.

Om die reden brengt versie 3.0 van het HDP dan ook een aantal nieuwe functies met zich mee. Een daarvan is de mogelijkheid om applicaties snel uit te rollen tussen verschillende omgevingen. Dat kan met behulp van containers, een manier om applicaties te verpakken, zodat ze onveranderd in de cloud en in private datacenters kunnen draaien. “Als je HDP 3.0 draait op Google, AWS of Azure, kan het de toepassingen op dezelfde manier draaien,” aldus Gnau.

Een andere nieuwe functie ligt in de ondersteuning van deep learning toepassingen. Die maken gebruik van kunstmatige neurale netwerken, om beeld- en stemherkenning, maar ook ander data-intensief werk van kunstmatige intelligentie te verrichten. HDP 3.0 stelt datawetenschappers ertoe in staat om de toegang tot servers die gebruikmaken van graphics processing units te delen, waarmee ze hun machine learning modellen efficiënter kunnen trainen. Het nieuwe platform biedt ook verbeterde query optimization, door middel van het gebruik van een real-time database.

Brede samenwerkingen

Andere vernieuwingen zijn ondersteuning voor alle grote dataopslagdiensten van cloudproviders, waaronder Amazon Web Services S3, de Windows Azure Storage Blob en Google Cloud Storage. Hortonworks breidt bestaande samenwerkingen dus flink uit, om ervoor te zorgen dat de brugfunctie die het tussen verschillende clouddiensten vervult, efficiënter is.

Dit maakt het ook mogelijk om beter te voldoen aan nieuwe wetgevingen rond datagebruik. Een specifiek voorbeeld ligt in de Europese wetgeving GDPR, die van bedrijven vereist dat ze precies weten waar data zich bevindt. “We kunnen algehele data governance aanbieden. We weten waar de data zich bevindt, wie hem heeft gekopieerd, en hoe die op bepaalde plekken terecht is gekomen.”