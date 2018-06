IBM lanceert AI die kan debatteren met mensen

IBM is druk bezig met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie die ook echt gesprekken kan voeren met mensen. Onderdeel daarvan is Watson, dat een steeds breder palet aan mogelijkheden krijgt. Nieuw is nu Project Debater, een experimentele AI die kan praten met mensen, en over een gevoel voor humor, enige tact en zo nu en dan zeer sterke argumenten beschikt.

De training van Project Debater begon zes jaar geleden. Volgens bedenker van het project Noam Slonim, kreeg het pas twee jaar geleden de mogelijkheid om deel te nemen aan debatten. De intelligentie komt voort uit analyse van miljoenen krantenartikelen en wetenschappelijke onderzoeken.

Zoeken naar argumenten

Tijdens een speciaal evenement werd de mogelijkheid van de AI om te argumenteren gedemonstreerd aan een groep journalisten. Er vond daarbij een debat plaats tussen de AI en enkele mensen over de vraag of overheden subsidie zouden moeten verstrekken voor de verkenning van de ruimte en of telemedicijnen een grotere rol moeten krijgen in de gezondheidszorg.

Als Project Debater een nieuw onderwerp voorgeschoteld krijgt, gaat het in een boel artikelen op zoek naar zinnen en redeneringen die relevant zijn voor het onderwerp. Specifiek wordt er ook gekeken naar argumenten die passen bij een bepaald standpunt. Cruciaal hierin is de mogelijkheid voor de AI om te leren begrijpen waar een onderwerp precies over gaat.

Gewonnen debat

De gevoerde debatten vonden plaats via een vrij klassiek systeem. Er was een openingsspeech van vier minuten, een reactie van vier minuten van de tegenstander en vervolgens een samenvatting van twee minuten van elke partij. Tussen elke sectie kreeg Project Debater de kans om de woorden van zijn tegenstander te verwerken.

In het debat over de ruimtevaart, wist het te winnen van de tegenstander. Opvallend was dat er een reeks verschillende argumenten gebruikt werden, bijvoorbeeld opmerkingen van een Duitse minister van economische zaken die vertelde dat er veel banen te halen waren uit ruimtevaart. Tegelijk gingen er ook wel eens dingen mis; zo stelde het op een moment ineens “Scott Pelley voiceover”, waarmee meteen duidelijk werd dat er zo nu en dan ook iets mis gaat met de interpretatie van woorden.

Later dit jaar

Het is de bedoeling dat Project Debater later dit jaar deelneemt aan een uitgebreid debat. Daarnaast wordt er een workshop georganiseerd, waarbij academici kunnen kijken naar de prestaties.