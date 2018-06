Microsoft werkt aan schaalbare kwantumcomputer voor Azure

Microsoft heeft een schaalbare oplossing gevonden om op termijn in de Azure-cloud te kunnen draaien. De nieuwe kwantumcomputer zou minder vatbaar zijn voor fouten en lang genoeg werken om complexe problemen op te lossen.

In een blogpost laat Microsoft weten dat ze ‘all-in’ zijn om een kwantumcomputer te maken. Ze maken volgens de blog elke dag vooruitgang en verwachten dat het de meest disruptieve gok is dat het bedrijf ooit heeft gemaakt.

Kwantum

Kwantumcomputers hebben het potentieel om ’s werelds grootste problemen op te kunnen lossen wat betreft chemie, genetica, medicijnen en milieu. Ze gebruiken de fysica van qubits als een manier om specifieke oplossingen te vinden die computers vandaag onmogelijk kunnen berekenen. Een klassieke computer zou miljoenen jaren nodig hebben, terwijl een kwantumcomputer minuten, uren of dagen nodig heeft.

De afgelopen jaren heeft nog niemand een rasechte kwantumcomputer kunnen bouwen. De oplossing van D-Wave is een computer die kwantumeffecten gebruikt. Het is meer een tussenstap tot de échte kwantumcomputer. Hetzelfde doet ook Fujitsu met zijn Digital Annealer, maar dan op een eenvoudigere manier. Bedrijven zoals BT werken ook aan kwantumveilige glasvezelnetwerken voor de toekomst.

Azure-cloud

De afgelopen 10 jaar heeft Microsoft een team samengesteld van kwantum-experten in verschillende vakgebieden en werkt het samen met universiteiten over de hele wereld. Het werkt aan de enige schaalbare kwantumoplossing, die het graag wil inzetten in zijn Azure-cloud.

Het systeem van Microsoft zou minder last hebben van fouten dan een klassieke kwantumcomputer. Niet elke qubit is hetzelfde; sommigen zijn minder stabiel en creëren meer ruis. De aanpak van Microsoft met topologische qubits zorgt voor een betere accuraatheid, lagere kosten en zouden lang genoeg blijven werken om complexe real-world problemen op te lossen.

Topologische qubits

Topologische qubits verminderen de interferentie drastisch op een sub-atomisch niveau, wat een impact heeft op de kwantumcomputer. Door deze methode worden volgens Microsoft computationele qubits ‘gecorrigeerd’ door andere qubits.

Het systeem is niet zonder nadelen. Ze vereisen veel meer stroom omdat de qubits bijzonder koud moeten zijn. Anderzijds verhoogt de computerkracht wel flink.

Vorig jaar lanceerde Microsoft nog zijn Quantum Development Kit met de bijhorende Q# programmeertaal. Hiermee kunnen ontwikkelaars al applicaties schrijven voor een kwantumcomputer. Omdat er nog geen echte kwantumcomputer bestaat, kan je de code testen in een online simulator.