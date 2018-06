Ruckus maakt nieuwe SmartZone netwerk controllers beschikbaar

Ruckus Networks laat aan Techzine weten over de lancering van zijn nieuwe SmartZone netwerk controllers. Door SmartZoneOS 5 zijn de WLAN-controllers een compleet en zelfstandig netwerkonderdeel geworden, waarmee access points (AP’s) en switches van Ruckus beheerd en aangestuurd kunnen worden. De nieuwe serie bestaat uit fysieke en virtuele apparaten. Het controller-systeem maakt draadloos en bedraad netwerkbeheer via één console mogelijk.

Het bedrijf wil hiermee IT-afdelingen ondersteunen, die voorheen een een afzonderlijke netwerkbeheeroplossing moesten aanschaffen voor lokale beheerscenario’s. Door de enkele console verloopt de configuratie sneller dan bij multi-console het geval is. Deze console laat tevens de kosten voor netwerksoftware, hypervisorlicenties, servers, onderhoud en trainingen afnemen. Via één enkele netwerk controller is nu op te schalen naar 450.000 clients. Verder belooft het wat meer eenvoud door fouten rondom provisioning te voorkomen, middels een geautomatiseerd proces voor AP’s en switches.

MSP’s en NaaS-providers

Ruckus richt zich ook op managed service providers (MSP’s) en Networking as a Service (NaaS)-providers. Met de SmartZone netwerk controllers worden zij voorzien in open RESTful API’s, voor het eenvoudig toepassen van SmartZone-functies en configuratie. Deze moeten zorgen voor foutloze automatisering. Dankzij de streaming API’s kunnen tevens de netwerkdata, statistieken en alarmen zo goed als in real-time gemonitord worden. Zo wordt het maken van dashboards en rapporten binnen de eigen applicaties mogelijk.

Uiteindelijk zijn de nieuwe SmartZone netwerk controllers specifiek ontwikkeld voor MSP’s, operators en middelgrote tot grote organisaties. Zij krijgen hiermee schaalbaarheid, gelaagde multitenancy, flexibiliteit in architectuur en meerdere API’s samen in één centraal beheerd element. Ruckus biedt al sinds 2015 SmartZoneOS-controllers aan, en blijft voorlopig dus vernieuwingen doorvoeren.