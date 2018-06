Facebook wil kleine bedrijven helpen omgaan met privacy

Bedrijven die er moeite mee hebben om goed om te gaan met de privacy van hun gebruikers, kunnen nu van een enigszins onverwachte partij hulp krijgen. Facebook is namelijk van plan om een gratis training te lanceren voor kleine bedrijven die met privacy worstelen. Dat terwijl Facebook zelf de afgelopen tijd zijn zaken niet op orde bleek te hebben.

Dankzij de GDPR is in heel Europa, en eigenlijk ook de rest van de wereld, privacy weer hoog op de agenda komen te staan. Vandaag heeft Facebook aangekondigd dat het van plan is om kleine en middelgrote bedrijven te trainen om effectief privacywaarborgen in hun diensten in te bouwen.

Veel cursussen

De prioriteit ligt momenteel in de Verenigde Staten. Daar werkt het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg nu samen met TeachPrivacy voor de gratis trainingen. De inhoud daarvan beslaat tien relevante thema’s die bedrijven moeten weten. De cursus is een soort reizend verhaal, want in verschillende steden worden sessies gehouden: Baltimore, New Orleans, San Diego, East Palo Alto, California en Edison.

De Europese Unie wordt daarin overigens niet vergeten; Facebook werkt in de EU samen met Promontory, een consultancyfirma, en zal eerst in Berlijn en daarna in Dublin een cursus geven. Niet alle delen van de cursus moeten fysiek bijgewoond worden, er zijn ook samenwerkingen met HackerOne om bedrijven te helpen hun apps veilig te bouwen en te zorgen dat databescherming vanaf dag één goed gebeurt. Dat is een cursus die online plaatsvindt.

Er zit verder nog meer aan te komen. De deputy chief privacy officer van Facebook, Rob Sherman, meldt dat er meer soortgelijke samenwerkingen en projecten komen. De explicieter intentie: mensen leren over privacy.