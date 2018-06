Amazon breidt Alexa-stemdienst uit naar hotelketens

Waar is Amazon niet actief? Ondertussen breidt het zijn stemtechnologie Alexa uit naar de hotelsector. De technologiereus uit Seattle heeft vandaag namelijk bekend gemaakt dat het nu proeven doet met Alexa en Echo-apparaten om te kijken of hotelgasten daar ook een beetje gebruik van maken.

Amazon doet de proef in samenwerking de hotelketen Marriott. Hotelbezoekers krijgen de kans om roomservice te bellen, naar de receptie te telefoneren, de verlichting in te schakelen of te dimmen, het televisiekanaal te wijzigen, muziek af te spelen en veel meer. En dat allemaal met stemcommando’s via Alexa.

Brede samenwerking

Binnen de deal tussen Marriott en Amazon wordt de technologie deze zomer nog uitgerold in een aantal van de ketens die in bezit zijn van Marriott. Denk aan onder meer de Marriott Hotels zelf, aan Westin Hotels & Resorts en de St. Regis Hotels & Resorts. Verder doen ook Thompson Hotels, Destination Hotels en RedAwning mee met de proeven.

“Zoveel van onze gasten maken thuis gebruik van stemtechnologie, en we wilden dat gemak naar hun reizen uitbreiden,” legt vicepresident Jennifer Hsieh van klantervaring bij Marriott International uit. Klanten die een hotelkamer van de keten bezoeken, kunnen tijdelijk hun Amazon-account aan het apparaat koppelen. Zo kunnen ze hun eigen muziek of audioboeken afspelen. Zodra een gast uitcheckt, wordt hun account weer ontkoppeld van de Echo-apparaten.

Hotels kunnen verder zelf bepaalde Alexa-vaardigheden maken, waaronder het instellen van radiostations en contactpersonen binnen de hotels. De stemopnames worden dagelijks verwijderd en de deelnemende hotels hebben er geen toegang toe. Hieronder een video waarin Amazon de technologie uitlegt.