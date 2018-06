Cisco neemt July Systems over voor extra analytische tools in wifisystemen

Cisco Systems is van plan om draadloze netwerkapparatuur van bedrijven te veranderen in een analytics-tool. Met dat in het achterhoofd, heeft het vandaag aangekondigd dat het July Systems overneemt, een cloud computing specialist uit de Verenigde Staten. De firma biedt een platform aan dat Proximity MX heet en licht werpt op het gedrag van bezoekers.

Dat soort gedragsanalyses voert Proximity MX uit aan de hand van de manier waarop gebruikers interactie hebben met wifi-hotspots. Zo leren ze iets over gedrag van klanten in winkels, hotels en conventiehallen. Proximity kan wat July Systems ‘location persona’ bouwen voor elke gebruiker. Daarin valt onder meer data over hun gedrag te vinden. Wifigebruik van bijvoorbeeld een hotelbezoeker kan onthullen waar ze bijvoorbeeld vaak toegang krijgen tot een draadloos netwerk en hun vrije tijd doorbrengen.

Verregaande analyses

Bedrijven kunnen de gegevens van Proximity MX gebruiken om hun marketingcampagnes af te stemmen op de behoefte van klanten. Hotelketens kunnen bijvoorbeeld specifieke acties lanceren voor gasten die in de weekenden langskomen. Op een soortgelijke manier kunnen winkeleigenaren ook eigen aanbiedingen lanceren om beter op de behoefte van klanten in te spelen.

De gebruiksstatistieken van wifinetwerken bieden mogelijk ook inzicht in het functioneren van een bedrijf. Stel dat een shopper lange tijd doorbrengt in een bepaalde afdeling van een winkel en daar veel aan het internetten is, dan wijst dat erop dat iemand twijfelt over de prijzen en kijkt naar de online catalogus van concurrentie.

Cisco biedt Proximity MX al langere tijd aan klanten aan, maar doet dat via een reseller-afspraak met July Systems. Door de overname komt daar een einde aan en wordt Proximity ingebed binnen de Enterprise Networking Group van Cisco. Door analytics toe te voegen aan zijn wifi-producten voor bedrijven, kunnen die daar nog meer waarde uit halen.

De overname, waarvan niet bekend is hoeveel geld ermee gemoeid gaat, moet in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2019 afgerond worden.