Microsoft opent voor het eerst twee datacenters in Noorwegen

Er lijkt een ware data-oorlog te ontstaan in Scandinavië. Deze week opende Google zijn eerste Cloud Platform-datacenter in de regio, nadat Amazon al plannen aankondigde voor een Zweedse AWS-hub. Maar nu is ook Microsoft van plan de regio in te trekken, want de technologiereus heeft onthuld dat het twee datacenters opent in Noorwegen.

De nieuwe datacenters van Microsoft worden geopend in Oslo en de Stavanger-regio. Verwacht wordt dat de datacenters eind 2019 operationeel zullen zijn, in eerste instantie enkel met Azure-aanbod. In de maanden daarna zal ondersteuning voor Office 365 en ook Dynamics 365 toegevoegd worden.

Cloud first

De zet maakt deel uit van de bredere strategie van Microsoft om een cloud first-bedrijf te worden. Dat doel lijkt langzaam te slagen, want Microsoft zag de omzet die het via het Azure-cloudplatform behaalde afgelopen jaar met 93 procent stijgen. Ondertussen zijn er ook meer dan een miljard klanten wereldwijd die gebruik maken van het platform.

Momenteel heet Microsoft acht actieve cloudregio’s in Europa, waaronder in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Duitsland. Er zijn plannen voor nieuwe regio’s in Zwitserland, Duitsland en nu dus ook Noorwegen. Interessant is dat Microsoft recentelijk ook een onderwater-datacenter lanceerde voor de kust van Schotland, waar het onderzoekt of onderwater-datacenters reëel zijn.

Wereldwijde strijd

De wereld is een strijdtoneel aan het worden als het aankomt op cloudregio’s. Afgelopen september lanceerde Google zijn eerste Zuid-Amerikaanse regio, enkele jaren nadat Amazon en Microsoft iets soortgelijks deden. Verder is Microsoft het eerste bedrijf dat een eigen datacenter zal openen in Zuid-Afrika en nu is dus ook Scandinavië onderdeel van de concurrentiestrijd.

Vreemd is dat niet: steeds meer overheden vereisen van bedrijven dat ze data lokaal opslaan, dus in het eigen land. Op die manier is data soeverein en in handen van het land waar een klant actief is.