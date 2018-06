HPE investeert 4 miljard dollar in edge computing

HPE gaat de komende vier jaar 4 miljard dollar investeren in ontwikkelingen rond edge computing. Dat kondigde het bedrijf aan op HPE Discover in Las Vegas.

Edge computing is een nog relatief nieuw begrip, dat aan een opmars bezig is onder invloed van het Internet of Things en de ontwikkelingen in 5G. Het algemene idee is dat meer rekenwerk van de cloud/het datacenter naar de rand van het netwerk verplaatst, dicht bij de bron van de data. Zo kunnen gegevens nagenoeg in realtime worden geanalyseerd.

HPE is één van de voortrekkers van edge computing. De investering van 4 miljard dollar over de komende vier jaar werd aangekondigd door CEO Antonio Neri tijdens zijn keynote op HPE Discover.

Neri ging niet dieper in op hoe het geld zal worden gespendeerd, maar belichtte wel twee technologieën die in eerste instantie een rol zullen spelen bij HPE’s inspanningen rond edge computing.

De eerste technologie is SD-Branch, een in de cloud beheerde software-defined WAN-oplossing voor filiaallocaties. Die werd ontwikkeld door Aruba Networks, dat in 2015 werd overgenomen door het toenmalige HP. SD-Branch vereenvoudigt de implementatie en het beheer van alle zaken met betrekking tot netwerkconnectiviteit in filialen vanuit een centrale locatie.

De andere technologie is HPE’s memory-driven computing architectuur, die voortkomt uit het ‘The Machine’-onderzoeksproject. Memory-driven computing, waarbij de focus ligt op grote hoeveelheden werkgeheugen in plaats van rekenkracht, is volgens HPE uitermate geschikt voor de versnelling van gegevensverwerking in de edge.