Red Hat onthult procesautomatiseringsplatform Process Automation Manager 7

Red Hat kondigt het cloud-native platform Process Automation Manager 7 aan, voor het ontwikkelen van bedrijfsautomatiseringsdiensten en procesgerichte applicaties voor hybride cloudomgevingen. Met de nieuwe generatie van het business process management (BPM)-aanbod, voorheen Red Hat JBoss BPM Suite, kunnen organisaties hun bedrijfsprocessen stroomlijnen, automatiseren, meten en voortdurend verbeteren.

De oplossing is ontworpen om de samenwerking tussen de business en IT te verbeteren, door zakelijke gebruikers in staat te stellen direct deel te nemen aan het creëren van nieuwe bedrijfsapplicaties. Daarbij maken ze gebruik van herkenbare business-concepten. Red Hat breidt in de nieuwe versie zijn procesautomatiseringsmogelijkheden uit naar het OpenShift Container Platform. Klanten kunnen hiermee snel en kosteneffectief cloud-native applicaties ontwikkelen, in de vorm van gecontaineriseerde microdiensten in hybride cloudomgevingen.

Process Automation Manager 7 introduceert ook nieuwe dynamische case-managementmogelijkheden, voor de ondersteuning van dynamische en ad-hoc workflows die anders moeilijk (of onmogelijk) in een traditioneel procesmodel weergegeven kunnen worden. Dit helpt klanten eenvoudiger samen te werken en ongestructureerde processen beter te beheren. Voor scenario’s als fraudedetectie kan Process Automation Manager 7 de procesautomatisering verbeteren met betere virtualisatie en het organiseren van workflow-doelen, -resultaten, -samenwerking en de bijbehorende content.

Low-code en beschikbaarheid

Red Hat benadrukt dat de oplossing een low-code gebruikerservaring biedt. Bij de nieuwe versie resulteert dit bijvoorbeeld in nieuwe rapid application development-tools. Deze zijn in te zetten voor het ontwikkelen van rijke, apparaatonafhankelijke gebruikersinterfaces. Verder bevat Process Automation Manager 7 ook Red Hat Decision Manager, een decision management-platform dat het ontwikkelen en implementeren van rule-based applicaties en diensten vereenvoudigt, en een business resource planner op basis van het OptaPlaner community-project.

Leden van de Red Hat Developer Community kunnen Process Automation Manager 7 downloaden. Via de Red Hat Customer Portal kunnen klanten de nieuwste updates krijgen.