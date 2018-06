Windows Server 2019 voorspelt toekomstige capaciteitseisen

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows Server 2019 gelost voor Insiders. Die voegt een voorspellende functie voor toekomstige capaciteitseisen toe en bevat de eerste preview van Hyper-V 2019.

De preview van Windows Server 2019 is ondertussen aan build 17692 toe. De belangrijkste nieuwe toevoeging is ‘System Insights’, dat Microsoft omschrijft als “een nieuwe functie die predictive analytics introduceert in Windows Server.”

System Insights maakt gebruik van machine learning om lokaal systeemgegevens te analyseren en inzichten te creëren. Zo kunnen IT-beheerders op een proactieve manier problematisch gedrag in hun implementaties detecteren en aanpakken.

In Windows Server 2019 ontsluit System Insights verschillende voorspellende mogelijkheden waarmee het toekomstige verbruik van rekenkracht, netwerk- en opslagcapaciteit kan worden ingeschat.

Microsoft benadrukt dat alles lokaal gebeurt en er geen data naar de cloud wordt gestuurd, ook niet om het voorspellend model eventueel opnieuw te trainen.

Hyper-V 2019

Ook de preview van Hyper-V Server 2019 maakt zijn debuut, al deelt Microsoft in zijn aankondiging geen details over hoe het verschilt van Hyper-V Server 2016.

Hyper-V Server is een standalone product dat alleen de Windows-hypervisor, een Windows Server-stuurprogramma en virtualisatiecomponenten bevat, in plaats van het volledige Windows Server-besturingssysteem. De hypervisor-technologie in Hyper-V Server is dezelfde als in de Hyper-V Role van Windows Server, waardoor veel van de mogelijkheden identiek zijn.