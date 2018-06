Google AI kan levensduur patiënten helpen berekenen

Google heeft een nieuw algoritme ontwikkeld dat bliksemsnel door duizenden patiëntfiches kan bladeren om belangrijke informatie te zoeken. Zo kan het voortaan betere schattingen maken hoelang patiënten in een ziekenhuis moeten blijven of hoelang ze nog te leven hebben.

Google heeft een nieuwe artificiële intelligentie (AI) ontwikkeld dat dokter zou kunnen helpen om beter de verblijftijd of levensduur van patiënten te berekenen. Dat meldt Bloomberg in een uitgebreid rapport.

Voorspellingen

In een bepaalde situatie werd een vrouw met kanker in een ziekenhuis opgenomen met vloeistoffen in haar longen. Volgens de dokters was de kans op sterfte 9,3 procent, terwijl de Google AI eerder 19,9 procent meldde. De vrouw stief een paar dagen later. Het is maar één voorbeeld, maar het toont wel dat de AI toekomst heeft om de dokter te helpen.

Google wil met zijn AI-oplossing problemen oplossen in de gezondheidssector. Het kan op korte tijd enorme hoeveelheden data analyseren om potentieel een beter resultaat te geven dan een dokter wat betreft prognoses.

De Google AI gebruikt neurale netwerken om efficiënt data te verzamelen, leren en analyseren. De technologie kan vandaag al de afloop van de patiënt inschatten zoals hoelang hij nog in het ziekenhuis moet blijven, de kans op herval of hoelang die te leven heeft.

Ethische vragen

Deze informatie moet dokters helpen om betere prognoses te geven aan patiënten, zonder ze valse hoop te geven. Tegelijk roept de oplossing van Google heel wat ethische vragen op. Over hoeveel data krijgt Google toegang?

Volgens het rapport van Bloomberg is het systeem van Google veel accurater en sneller dan andere systemen die nu worden gebruikt om de medische historiek van patiënten te evalueren. Google zou heel graag in de nabije toekomst de AI trainen om ook accuraat symptomen en ziektes te voorspellen. Afwachten wanneer de eerste ziekenhuizen hiermee aan de slag gaan.