Axis introduceert deurcontroller AXIS A1601 voor grote installaties

Axis Communications maakt binnenkort de AXIS A1601 Network Door Controller beschikbaar. Het apparaat kan een groot aantal deuren controleren en snel tot 70.000 credentials verwerken, wat hem in het bijzonder geschikt maakt voor grote, geavanceerde installaties op meerdere locaties.

Naar eigen zeggen is de AXIS A1601 gebouwd rondom een krachtige processor en geoptimaliseerd voor het snel verwerken van grote databases, zonder dat Axis in detail treedt over de processor. Ook beschikt de deurcontroller over meer opslag en geheugen dan het verwante product AXIS A1001. Het apparaat is voorzien van twee relais en vier gecontroleerde I/O-poorten.

De AXIS A1601 is gebaseerd op hetzelfde platform als de netwerkcamera’s van het bedrijf, zodat het deel uit kan maken van een totaal netwerksysteem. Door PoE+ moet de installatie eenvoudig verlopen en zijn er minder kabels nodig richting sloten, kaartlezers en andere hulpapparatuur. Als de verbinding met de server wordt verbroken, kan de deurcontroller in offline modus de toegangscontrole beheren.

Omvang

Axis legt uit dat het om een slim, onafhankelijk apparaat gaat dat bij elke deur kan worden geïnstalleerd. De AXIS A1601 is gebaseerd op open standaarden en compatibel met de ONVIF A- en C-profielen. Gebruikers kunnen dus de hardware en software combineren en de toegangscontrole integreren met andere systemen. Denk daarbij aan videobewaking, inbraakdetectie, netwerkaudio en tijd- en aanwezigheidssystemen.

Met de AXIS A1601 wil het bedrijf inspelen op de behoefte aan toegangscontrole van organisaties die groeien. Bij hen neemt de complexiteit toe. Dit door verschillende veiligheidsniveaus binnen een gebouw of op een locatie, honderden tot duizenden credentials die beheerd en verwerkt moeten worden en de integratie van verschillende hardware en software van meerdere leveranciers. De deurcontroller speelt hier op in en kan afgestemd worden op specifieke behoeften van een klant, door regels te creëren op basis van ‘als A gebeurt, dan is B van toepassing’.

Axis maakt de AXIS A1601 in juli verkrijgbaar via zijn distributiekanalen. Een prijs noemt Axis in de aankondiging niet.