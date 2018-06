Microsoft neemt Bonsai over voor autonoom lerende AI

Microsoft zet volop in op kunstmatige intelligentie en machine learning. Het bedrijf gelooft dat daar de toekomst in ligt. Geen wonder dus dat het vandaag Bonsai overneemt, een startup uit Berkeley, die centraal moet komen te staan in de algehele AI-strategie van Microsoft.

Bonsai specialiseert zich in iets dat ‘reinforcement learning’ heet. Dat is een aanpak waarbij het systeem leert van zijn fouten en dat binnen een simulatie doet. De aanpak is er erg geschikt voor om autonome systemen te leren om specifieke taken uit te voeren. De overname gaat volgens Microsoft helpen om het onderzoek naar de manier waarop dit kan worden toegevoegd aan het Azure-cloudplatform te stimuleren.

Voortzetten werk

Gurdeep Pall, Corporate VP van Microsoft, laat in de aankondiging van de overname weten dat AI toegankelijker en waardevoller moet worden. Dat kan alleen als alle barrières voor ontwikkelaars weggenomen worden. Precies daar heeft “Bonsai geweldig werk verricht” en Microsoft wil dat werk voortzetten.

In de vier jaar dat de startup werd opgericht, haalde het al vele miljoenen op in investeringsrondes. Vorig jaar vond er een plaats waarbij Microsoft samen met ABB, Samsung en Siemens zo’n 7,6 miljoen dollar investeerde. Daarmee kwam het totaal opgehaalde bedrag in die vier jaar uit op 13,6 miljoen dollar.

Bonsai’s CEO Mark Hammond schrijft in een blog over de overname dat dit een “gigantische kans” vormt voor zijn bedrijf om ondernemingen en ontwikkelaars wereldwijd de technologie te bieden om eigen AI en intelligente autonome systemen te kunnen ontwikkelen. “Microsoft neemt Bonsai over om ons te helpen deze gedeelde visie te realiseren.”