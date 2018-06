Aruba kondigt Software-Defined Branch-oplossing aan

Aruba heeft tijdens de HPE Discover-conferentie zijn Software-Defined Branch (SD-Branch)-oplossing getoond. Deze helpt klanten bij het moderniseren van lokale kantoornetwerken (branch networks), zodat zij voldoen aan de toenemende vereisten van de cloud, het Internet of Things (IoT) en mobiliteit.

Aruba ziet dat de toestroom van mobiele- en IoT-apparaten, de grotere afhankelijkheid van cloud-gebaseerde applicaties en krimpende IT-budgetten van invloed zijn op de IT-organisatie. Zogeheten branch operators lopen ook tegen toenemende complexiteit en inefficiëntie aan, vanwege de grote verscheidenheid aan tools voor het beheren van het netwerk en security van verschillende aanbieders. De nieuwe oplossing speelt hier op in middels integratie van nieuwe Aruba Branch Gateways, met daarbij het Aruba Central-cloudmanagementplatform.

Mogelijkheden

Op die manier wil Aruba eenvoud op grote schaal bieden. Dankzij cloud-gebaseerd beheer ontstaat er gecentraliseerde provisioning en management op afstand voor de vaste en draadloze verbinding. Dit geldt ook voor WAN en internetverbindingen met SD-WAN-infrastructuur. Zo kunnen snel nieuwe diensten en netwerkveranderingen doorgevoerd worden in grote, gedistribueerde netwerken zonder dat daarbij ter plekke IT-specialisme benodigd is.

Aruba voorziet naar eigen zeggen in ‘Best-in-Class Security’ met zijn beveiligingsoplossingen. Deze bieden geautomatiseerde, fijnmazige WAN policy enforcement binnen en tussen vestigingen. De nieuwe Aruba 360 security exchange technology-partners leveren daarbij cloud-gebaseerde firewalls en bescherming tegen bedreigingen. Partners zijn onder andere Palo Alto Networks en McAfee.

Tot slot belooft Aruba een geoptimaliseerde ervaring. De contextuele applicatie-, gebruikers- en device-awareness zorgt voor de QoS binnen de branch en het WAN voor Software as a Service, mobile unified communications en andere applicaties op afstand. Het vereenvoudigt de manier waarop LAN- en WAN-verkeer prioriteit krijgen binnen en buiten de branches, zodat er ongeacht de gebruikersrol een consistente ervaring ontstaat.

Beschikbaarheid

IT-professionals kunnen nieuwe SD-WAN-mogelijkheden integreren in hun branch-netwerk, zonder te hoeven upgraden naar access points of switches van Aruba. De SD-Branch oplossing wordt geleverd als onderdeel van Aruba Central, met een maandelijks abonnement voor een branch gateway op elke locatie en een centraal-gehoste headend gateway. Voor een gateway geldt minimaal een aanschafprijs van 1.495 dollar, het abonnement kost 450 dollar per gateway per jaar. In juli begint de levering.