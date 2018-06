TP-Link komt met smart home mesh wifi-systeem AC2200 Deco M9 Plus

TP-Link laat aan Techzine weten over de naderende beschikbaarheid van de AC2200 Deco M9 Plus. Dit wordt het eerste smart home mesh wifi-systeem met geïntegreerde smart hub van het bedrijf. Gebruikers kunnen op meer dan 100 apparaten rekenen op snelle, veilige wifi-verbinding.

De Deco-units in verschillende kamers werken samen om een uniform netwerk te vormen zonder dode hoeken. Telefoons en tablets schakelen automatisch over naar de snelste Deco-unit wanneer gebruikers door de woning lopen. Doordat de Deco M9 Plus IEEE 802.11r en 802.11k/v ondersteunt, verloopt het roamen tussen de units zo soepel mogelijk.

Tri-band

Het AC2200 wifi-systeem gebruikt drie aparte draadloze banden voor een gecombineerde snelheid van maximaal 2134 Mbps. Een 400 Mbps 2,4 GHz-band dient daarbij voor het internetten, online shoppen en muziek streamen, terwijl de 867 Mbps 5 GHz-band bedoeld is voor lag-vrij 4K-films streamen en gamen. Ook beschikt het systeem over een 867 Mbps 5 GHz-band als backhaul.

De Smart Connect-technologie wijst automatisch apparaten toe aan de beste band om het verkeer te verdelen en snelle verbinding te behouden. In principe geberuikt Deco M9 Plus een 5 GHz-band als draadloze backhaul bij weinig verkeer, maar er wordt teruggevallen op de andere twee banden wanneer het netwerkverkeer toeneemt. Dan ontstaan er snelheden van meer dan 1000 Mbps, ideaal voor gebruikers met een gigabit glasvezelaansluiting.

Verschillende apparaten

Iedere Deco M9 Plus-unit beschikt over een ingebouwde smart hub. Dit is handig in verband met de smart home-apparaten die samenkomen op één platform. De Deco M9 Plus is compatibel met smart lampen, schakelaars, sloten, sensoren, stekkers, camera’s en meer. Gebruikers kunnen die apparaten bedienen via Deco M9 Plus, waardoor in de meeste gevallen geen aparte hub aangeschaft hoeft te worden.

Het systeem beschikt over een Qualcomm quad-core processor waarmee het in staat is meer dan 100 apparaten te verbinden. Daarnaast wordt TP-Link HomeCare meegeleverd, dat bestaat uit ouderlijk toezicht, een ingebouwde antivirus en Quality of Service voor optimaal verkeer.

De AC2200 Deco M9 Plus zal vanaf juli beschikbaar zijn. Op het moment van schrijven is de adviesprijs nog niet bekend.