Teradata klaagt SAP aan wegens diefstal bedrijfsgeheimen

De bijna tien jaar durende romance tussen Teradata Corp en SAP SE eindigt in een scheiding. Dinsdag heeft Teradata een rechtszaak aangespannen, waarin het SAP ervan beschuldigt misbruik gemaakt te hebben van een samenwerkingsverband dat de twee bedrijven in 2008 aangingen.

SAP heeft volgens Teradata de samenwerking misbruikt om handelsgeheimen te stelen van Teradata. Ook beschuldigt Teradata SAP ervan dat het de handelsgeheimen vervolgens gebruikt heeft om zijn uiterst succesvolle HANA-databasebeheersysteem te ontwikkelen. De handelingen van SAP zouden “Teradata onherroepelijke schade” toegebracht hebben. Er wordt een schadevergoeding geëist en Teradata wil dat SAP stopt met gebruiken van de vertrouwelijke informatie die het gestolen zou hebben.

Grote verrassing

Een woordvoerder van SAP laat weten dat het bedrijf “verbaasd is over de aanklacht”. SAP gaat niet in op specifieke details, maar laat weten dat het “nadat we de tijd hebben genomen om de aanklacht te besturen” indien toepasselijk, met een statement komt. Het bedrijf wordt er, blijkens de aanklacht, in elk geval van beschuldigd op methodische wijze intellectuele eigendommen van Teradata gestolen te hebben.

Die informatie zou SAP gebruikt hebben om enkele belangrijke problemen rond schaalbaarheid en integratie van het HANA-systeem op te lossen. Daarna zegde SAP in 2011 de samenwerking eenzijdig op, waarna het door is gegaan met het gebruiken van de gegevens die het gestolen zou hebben.

De ontwikkelaars van HANA zouden dezelfde oplossing gebruikt hebben die Teradata’s ontwikkelaars toepasten om bepaalde problemen rond de opslag en het ophalen van gegevens in grootschalige databases op te lossen. Ook beschuldigt Teradata SAP ervan dat het nu probeert “klanten Teradata uit te laten sluiten en hen te dwingen enkel HANA te gebruiken”.