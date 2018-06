Intel CEO Brian Krzanich stapt op wegens relatie met medewerker

Intel-CEO Brian Krzanich stapt op. Recentelijk bleek dat hij een relatie had met een medewerker. Dat druist in tegen de gedragsregels van het bedrijf. Om die reden stapt Krzanich nu op en wordt er gezocht naar een opvolger. Financieel directeur Bob Swan neemt de taken van Krzanich voorlopig weer.

Dat meldt Intel vandaag in een persbericht. Kraznich had een relatie met wederzijds goedkeuren, maar dat druist in tegen het beleid van Intel, waarbij managers geen relatie mogen hebben met ondergeschikten. Of Kraznich uit eigen beweging is opgestapt, of daartoe gedwongen is door de directie is niet duidelijk.

Tijdelijke vervanger

De directie van Intel laat weten dat het alle vertrouwen heeft in het presteren van Bob Swan als tijdelijk CEO. Hij is volgens het statement “cruciaal geweest in de ontwikkeling en uitvoer van Intels strategie” en om die reden verwacht het bedrijf soepel door te kunnen werken. “We waarderen de vele bijdragen van Brian aan Intel”.

Mensen bekend met het verhaal van Krzanich, stellen tegenover CNBC dat de relatie enige tijd geleden eindigde. De directie van Intel kwam er echter pas onlangs achter en zou de 58-jarige CEO om die reden tot vertrek gedwongen hebben. Daarmee komt er een einde aan een vijfjarige periode als hoogste baas binnen het bedrijf; Krzanich werd namelijk in mei 2013 aangesteld.

Daarvoor was hij actief als uitvoerend vicepresident en als chief operating officer. Krzanich voegde zich in 1982 bij Intel. Hij gaf in al die jaren onder meer vorm aan de focus die Intel nu op data heeft liggen, in plaats van op hardware. Die strategie wordt voorlopig onder Bob Swan voortgezet, al zoekt Intel nu wel naar een definitieve opvolger.