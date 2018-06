Ernst & Young en Microsoft lanceren blockchain-oplossing voor copyrightbeheer

Ernst & Young en Microsoft hebben vandaag een blockchain-oplossing gelanceerd die helpt bij het beheren van copyright en betalen van royalties. De oplossing is ontwikkeld om de dure en tijdrovende processen rond entertainmentrechten en het innen van royalties te stroomlijnen. De oplossing wordt nu in eerste instantie getest bij Microsoft en zijn partners in de gamingwereld.

Dat melden de twee bedrijven vandaag in een gezamenlijk statement. De oplossing die ze lanceren moet eenvoudig duidelijk maken welke intellectuele eigendommen bij welke partij in licentie zijn. Zo kunnen mensen die de content creëren – van schrijvers tot ontwikkelaars en productiehuizen – eenvoudig het innen van licentiebetalingen stroomlijnen.

Slimme contracten

Uitgeverijen en distributeurs moeten zich allereerst aanmelden voor het blockchain-platform. Vervolgens dienen ze akkoord te gaan met zakelijke voorwaarden via een zogenaamd slim contract. Als consumenten vervolgens hun content online of in fysieke winkels aanschaffen, worden de transacties bijgeschreven in de blockchain. De verschuldigde royalties worden vervolgens aan de hand van het slimme contract berekend.

Het netwerk maakt gebruik van het Quorum-protocol en de Azure-cloud van Microsoft. De verwachting van Ernst & Young en Microsoft is dat het proces “verhoogd onderling vertrouwen en verbeterde transparantie” bewerkstelligt tussen de verschillende spelers. Ook moet het makkelijker worden voor uitgeverijen en distributeurs om “downstream deelnemers” zoals entertainers, grafisch ontwerpers en game-ontwikkelaars te belonen.

Geclaimd wordt dat het blockchain-netwerk, als het eenmaal operationeel is, miljoenen transacties per dag kan verwerken. Daarmee zou het een van de grootste zakelijke blockchain-ecosystemen van de wereld worden. De vraag is vooral of die miljoenen transacties ook echt verwerkt kunnen worden straks; momenteel ligt een van de grootste tekortkomingen van blockchain nog in de schaalgrootte.