PayPal neemt fraudepreventie-bedrijf Simility over voor 120 miljoen dollar

Voor de vierde maal in twaalf maanden tijd, heeft PayPal een bedrijf overgenomen. Ditmaal heeft het 120 miljoen dollar over voor Simility, een firma die werkt aan fraudepreventie en risicomanagement. De overname zal PayPal ertoe in staat stellen handelaren te helpen fraude te voorkomen.

Bill Ready, Chief Operating Officer bij PayPal, stelt dat Simility het bedrijf helpt om zijn plannen te versnellen. PayPal is namelijk al langere tijd van plan om handelaren extra middelen te geven om fraude te bestrijden. Deels om die reden, investeerde PayPal in het verleden al in Simility en was het al eigenaar van drie procent van het bedrijf.

Overname Simility

Online fraude is een groot probleem voor online handelaars. Kopers, maar ook verkopers, kunnen daardoor immers flinke geldbedragen mislopen of krijgen de producten waar ze wel voor betaald hebben niet geleverd. De detectie en ook aanpak van fraude is dan ook erg belangrijk om te voorkomen dat de groei van e-commerce afgeremd wordt.

Simility bedacht hiervoor een speciale aanpak. Het maakt gebruik van een set API’s en bakens die in essentie digitale transacties en (aan)koopactiviteiten in de gaten houdt, waar ze ook plaatsvinden. Dat kan op een smartphone, website, maar ook een fysieke omgeving zo zijn. Die gegevens worden aangevuld met machine learning en feeds van andere databronnen. De combinatie daarvan maakt het mogelijk om te controleren of er sprake is van fraude.

Andere overnames

De afgelopen twaalf maanden gaf PayPal nog flink wat geld uit aan andere overnames. Zo besteedde het 400 miljoen dollar aan HyperWallet, waarmee transacties tussen meerdere munteenheden tegelijk mogelijk worden. Niet lang daarna gaf het nog eens 2,2 miljard dollar uit aan iZettle, waarmee PayPal de concurrentie met Square aan kan gaan voor de fysieke markt. Tot slot nam het ook voor een onbekend bedrag Swift Financial over, waarmee het kortetermijnleningen aan kleine bedrijven kan verstrekken.