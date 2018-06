‘Jonge werknemers vaak de schuldige van veiligheidsproblemen’

Cyberaanvallen. Ze zijn allemaal de schuld van jongeren. Althans, dat stellen Britse managers volgens een nieuw onderzoek van Centrify. Dat sprak niet alleen 1.000 medewerkers van verschillende bedrijven van tussen 18 en 24, maar ook nog eens 500 leidinggevenden. Volgens ruwweg een derde van hen ligt de oorzaak van securityinbreuken bij jongeren.

Dat blijkt uit het onderzoek van Centrify. Dat meldt ook meteen dat jongeren vrij weinig doen om van dit negatieve imago af te komen. Meer dan een derde kan alle bestanden op een netwerk inzien, al hebben ze tot lang niet alles toegang nodig. Tegelijk laat een vijfde van de jongeren weten speciale toestemming te moeten vragen om bestanden in te zien en 43 procent dat ze enkel toegang hebben tot de bestanden die ze nodig hebben.

Wachtwoorden delen

Het grootste probleem lijkt te liggen in het delen van wachtwoorden. Meer dan de helft (56 procent) van de leidinggevenden maakt zich daar zorgen over. Die zorgen blijken niet onterecht. Meer dan een kwart (29 procent) blijkt dan ook wachtwoorden naar eigen inzicht te delen en 15 procent heeft ze met collega’s gedeeld.

Maar het delen van wachtwoorden is niet het enige waar leidinggevenden zich zorgen over maken. Sommigen vrezen bijvoorbeeld dat jongeren dingen op sociale media plaatsen die het imago van hun bedrijf niets goeds doet. Tegelijk blijft een vijfde van de jongeren zich inderdaad geen zorgen te maken over de mogelijke invloed van hun online handelen op het bedrijf waar ze voor werken. Achttien procent stelt verder zaken op sociale media geplaatst te hebben, die invloed kunnen hebben op het veiligheids- en privacybeleid van het bedrijf.

Barty Scott, CTO van de EMEA-regio van Centrify, stelt in een statement dat leidinggevenden ergens zelf schuldig zijn; zij zouden immers meer “veiligheidsprocessen, -beleid en -technologieën” kunnen implementeren.