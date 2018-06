BlackBerry gaat smartphones van Cat beveiligen

BlackBerry kondigt een samenwerking met Bullit Group aan, wat resulteert in nieuwe Cat-telefoons en Land Rover-apparaten die ‘BlackBerry Secure’ gecertificeerd zijn. Bullitt wil de cybersecurity-technologie van BlackBerry implementeren in een reeks producten van Cat en Land Rover.

Het bedrijf brengt apparaten op de markt voor een specifieke doelgroep, die gebruikt kunnen worden in alle omstandigheden. Het robuuste ontwerp van bijvoorbeeld een Cat-smartphone maakt de telefoon geschikt voor onder andere bouwplaatsen. Dankzij de samenwerking zijn de producten niet alleen fysiek sterk, maar richten ze zich ook op cybersecurity.

James Shannon, Chief Product Officer bij Bullitt Group, licht toe dat het bedrijf op zoek was naar een nieuwe partner door de toenemende veiligheidsrisico’s via mobiele en connected Internet of Things (IoT)-apparaten. Hij is ervan overtuigd een goede beveiliging te kunnen bieden dankzij de samenwerking, waardoor klanten altijd veilig en zonder zorgen gebruik kunnen maken van hun apparaten. Dat geldt voor zowel zakelijk gebruik als in het dagelijks gebruik, benadrukt de Chief Product Officer.

Veiligheid

BlackBerry Secure dient als een veilig softwareplatform waarmee mensen, apparaten, processen en systemen met elkaar verbonden worden. Een BlackBerry Secure-licentie biedt productfabrikanten een beveiligingsoplossing die gepatenteerde software en toepassingen van BlackBerry bevat. Producten die zijn gebouwd met componenten uit het softwareplatform bieden security waarmee de privacy van de eindgebruiker wordt beschermd en ondernemingen beter bestand zijn tegen cyberaanvallen.

Bullitt is niet de eerste partij die gecertificeerd wordt als BlackBerry Secure. Eerder kondigde BlackBerry een soortgelijke overeenkomst aan met het Chinese NTD en het Zwitserse Punkt. Daarmee toont het bedrijf eens te meer aan zich te richten op de beveiliging van smartphones en IoT-apparaten.