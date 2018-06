Koers Red Hat-aandeel onderuit na zwakkere vooruitzichten dan verwacht

Red Hat heeft een update gegeven over zijn financiële cijfers gegeven, wat niet veel goeds betekende voor de aandelenkoers. De resultaten van het eerste kwartaal van het boekjaar, dat afliep op 31 mei, waren weliswaar boven verwachting, maar de verwachte omzet voor het gehele jaar ging met 50 miljoen dollar omlaag. Nabeurs was er een koersdaling van meer dan 13 procent.

Voorheen ging men ervan uit dat de jaaromzet uitkomt op 3,425 miljard dollar, omgerekend zo’n 2,937 miljoen euro. Nu denkt Red Hat echter aan een jaaromzet van 3,375 miljard dollar. Het bedrijf wijst ongunstige wisselkoersen voor valuta aan als oorzaak. Door middel van goed nieuws probeerde Red Hat de koers wel te redden, maar zonder succes. Zo werd aangehaald dat een omzetgroei van 16 tot 17 procent nog steeds in de lijn der verwachtingen ligt en kondigde het bedrijf aan 1 miljard dollar aan aandelen terug te kopen.

Resultaten

In het eerste kwartaal kwam de omzet uit op 814 miljoen dollar, een toename van 20 procent in dollars ten opzichte van een jaar eerder. De omzet uit abonnementen in het eerste kwartaal bedraagt 712 miljoen dollar, wat neerkomt op 19 procent groei. Daarmee zijn de opbrengsten uit abonnementen in het eerste kwartaal goed voor 87 procent van de totale omzet.

Het GAAP net income in de eerste drie maanden bedraagt 113 miljoen dollar, of 0,59 dollar per aandeel tegen 75 miljoen dollar. Na correctie voor diverse vergoedingen en kosten bedraagt het net income volgens de non-GAAP-methode 133 miljoen dollar, ook wel 0,72 dollar per aandeel tegen 104 miljoen dollar.

Uiteindelijk denkt Red Hat de groei dus voort te kunnen zetten. Dit betekent in het komende kwartaal een omzet van 822 miljoen dollar tot 830 miljoen dollar. Ondanks die goede vooruitzichten zou het bij Red Hat ongetwijfeld onrustig zijn, nu beleggers het bedrijf straffen.