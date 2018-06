HPE start hybrid cloud-as-a-service, ondersteunt Azure en AWS

HPE heeft een nieuwe hybrid cloud-as-a-service-dienst aangekondigd. Hiermee kunnen klanten kosten beter beheren en complexiteit beperken in toekomstige hybride IT-infrastructuur uitbreidingen.

Onder de tak GreenLake lanceert HPE een managed service dat bedrijven de mogelijkheid geeft om efficiënter clouddiensten en on-premise infrastructuur te combineren. Zo kan je als bedrijf flinke investeringskosten vooraf beperken door maandelijks hardware te huren.

GreenLake

GreenLake Hybrid Cloud-klanten kunnen hun cloudinfrastructuur, zowel publiek als privé, laten ontwikkelen, configureren en uitrollen door HPE. Daarna worden ze onderhouden, ondersteund en geoptimaliseerd door hen.

De nieuwe dienst gebruikt public cloud deployments op Microsoft Azure en AWS. Het ondersteunt de private cloudinfrastructuur via Microsoft Azure Stack en HPE ProLiant for Azure Stack. Allebei worden beheerd door HPE OneSphere. Die laatste is vendor-agnostic, zodat je zonder problemen servers kan gebruiken van Dell EMC, HPE, Lenovo of anderen.

Geen Google

Standaard werkt de GreenLake Hybrid Cloud enkel met AWS en Azure, maar HPE laat weten aan ITPro dat het actief werkt aan ondersteuning voor Cloud28+ partners. In de nabije toekomst moeten klanten echter niet verwachten dat de ondersteuning gaat uitbreiden. De roadmap focust eerst specifiek op AWS en Azure de eerste 12 maanden.

Over Google Cloud wil HPE niet heel veel zeggen. Voorlopig zijn er geen specifieke plannen om de dienst te integreren. Volgens HPE zitten ze vooral nog in de ‘consumentenmarkt’ wanneer je het bekijkt vanaf een cloudperspectief. Anderzijds benadrukken ze wel dat, wanneer ze een nieuwe partij willen integreren, dat de Google Cloud een logische kandidaat zou zijn.