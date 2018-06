Qualcomm Snapdragon 1000 opent het vuur op Intel

De eerste details zijn bekend rond de toekomstige Qualcomm Snapdragon 1000 voor Windows 10-laptops. Onder de codenaam SDM1000 zien we een krachtige chip die Intel schrik moet geven de komende jaren.

Vandaag gebruiken de eerste Windows 10-laptops met ARM-chips een Snapdragon 835, Qualcomms smartphonechip van vorig jaar. Helaas vallen de prestaties wat tegen onder Windows 10, waardoor iedereen uitkijkt naar de snellere Snapdragon 850. Die laatste is een hoger geklokte Snapdragon 845, de snelste smartphonechip van dit jaar uitgezonderd de A11 Bionic van Apple.

SDM1000

Nu duiken de eerste details op van de volgende chip onder de codenaam SDM1000. De Snapdragon 1000 wordt de opvolger van de Snapdragon 850, dus moeten we deze chip pas later volgend jaar verwachten. Volgens Winfuture zou de nieuwe chip kunnen concurreren met de Intel Core Y (4,5 watt TDP) en Intel Core U (15 watt TDP) chips die vandaag in een breed gamma aan tablets en laptops worden gebruikt.

De Snapdragon 1000 zou 6,5 watt nodig hebben voor de CPU, met een totaal verbruik van 12 watt voor de volledige chip. Het Snapdragon 1000-testplatform heeft vandaag 16 GB LPDDR4X RAM, twee 128 GB UFS flash drives, 802.11ad gigabit wifi, gigabit LTE en een nieuwe power management controller.

7 nm-proces

De chip zelf is iets groter dan normaal. De Snapdragon 850 meet 12 x 12 mm, terwijl de Snapdragon 1000 20 x 15 mm zou meten. Opvallend: de chip zelf moet niet gesoldeerd worden op het moederbord. Het testplatform toont een socket waarin de Snapdragon 1000 past. Mocht dit overlopen naar het finale design, is dat wel een vreemde keuze omdat dergelijke chips zelden worden geüpgradet in de toekomst. Bovendien zorgt een socket voor een hoger montageprofiel, wat nefast is voor dunne laptops en tablets.

De Snapdragon 1000 maakt gebruik van de Cortex A76-architectuur en wordt gebakken op TSMC’s 7 nm-proces. ARM verwacht dat de prestaties van de A76 ongeveer vergelijkbaar zijn met de U-reeks Intel Skylake van vorig jaar. Bij 12 watt zou de laptop opvallend minder verbruiken dan bij een Intel-chip. Bovendien zou de nieuwe Snapdragon 1000 veel kleiner worden dan een Intel Core U die 45 x 24 millimeter meet.