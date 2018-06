‘Samsung Galaxy S10 krijgt eindelijk vingerafdrukscanner onder scherm’

Het Zuid-Koreaanse Samsung komt later dit jaar nog met de Galaxy Note 9, maar ondertussen zijn er al genoeg geruchten over de daaropvolgende toptelefoon van het bedrijf: de Galaxy S10. Vandaag lezen we niet alleen over het design van het apparaat, maar ook over de vingerafdrukscanner.

Het doorgaans betrouwbare The Bell meldt in een bericht dat Samsung de irisscanner geheel achterwege laat bij de Galaxy S10. Dat is een kerncomponent van de ‘Intelligent Scan’ gezichtsontgrendeling, maar wordt achterwege gelaten omdat Samsung die ontgrendelmethode niet meer nodig acht. Het bedrijf zou op het punt staan een 3D-gezichtsscanmodule te perfectioneren die veel preciezer werkt en kan concurreren met Apples Face ID.

Vingerafdrukscanner onder het scherm

The Bell stelt dat Samsung heeft samengewerkt met de Israëlische firma Mantis aan de module en op het punt staat hem in massaproductie te nemen. Als de productiedeadline gemist wordt, voegt Samsung alsnog de irisscanner toe. Maar er is iets interessanters op komst.

De grootste vernieuwing van de Galaxy S10 zou voorzien worden van een vingerafdrukscanner onder het display. Chinese bedrijven als Vivo en Oppo hebben de technologie al weten te ontwikkelen, waarbij de scanner onder het scherm komt te liggen en nu lijkt ook Samsung klaar om de technologie naar zijn toptelefoons te brengen.

Scherm en design

Wat niet zal veranderen, is het formaat van de telefoon. Samsung zal de Galaxy S10 voorzien van een 5,8-inch scherm, en de grotere S10 Plus van een 6,3-inch scherm. Het daadwerkelijke formaat van de telefoons zou wel veranderen: de telefoons schijnen iets kleiner te worden doordat Samsung nog iets weet af te schaven van de toch al smalle bezels aan de boven- en onderkant van het scherm.

Ook schijnt het design van de telefoon grotendeels overeen te komen met eerdere generaties van de Galaxy S-reeks. Er kan echter nog veel veranderen de komende maanden: de presentatie van de telefoon wordt pas in februari 2019 verwacht.