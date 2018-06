TSMC verwacht eind 2019 al chips op het 5nm-procedé te maken

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is begonnen met de commerciële productie van chips op het 7nm-procedé. De fabrieken zullen op korte termijn, tegen eind 2019 of begin 2020 al overstappen op de productie van chips op 5nm.

Dat werd volgens de site Digitimes door CEO CC Wei bekend gemaakt tijdens het symposium van TSMC afgelopen vrijdag. Tijdens dat symposium maakte Wei niet alleen een aantal aankondigingen, ook onthulde hij enkele nieuwe details over de productie van chips.

Massaproductie 7nm-chips

Geclaimd werd dat de productie van 7nm-chips bepaald niet op peil lag. Uit diverse verhalen bleek dat TSMC achter zou lopen met de plannen en dat de succesratio lager lag dan verwacht. Die verhalen werden expliciet ontkend door Wei, die stelde dat zijn bedrijf goede resultaten ziet.

Het bedrijf zou momenteel al van ongeveer twintig verschillende klanten, waaronder AMD, Bitmain, Nvidia en Qualcomm bestellingen hebben voor 7nm-chips. Die bestellingen zijn gezamenlijk goed voor bijna vijftig verschillende ontwerpen. Verder gaat TSMC in de tweede helft van dit jaar nog chips ontwikkelen met het verbeterde 7nm-productieproces. De meeste bestelde chips worden begin 2019 gemaakt.

Risk-production 5nm-chips

Tegelijk werkt TSMC hard aan het realiseren van de massaproductie van 5nm-chips. Daarvoor investeert het bedrijf zo rond de 25 miljard dollar in productiefaciliteiten. De hoop is dat in de eerste helft van 2019 begonnen kan worden met de risk-production van deze chips en dat ze begin 2020 in massaproductie genomen kunnen worden.

Helemaal zeker is dat nog niet, maar het bedrijf zet wel alles op alles om dit zo snel mogelijk te kunnen realiseren. Daarnaast werkt het hard aan 3nm-chips, waarvoor al 15 miljard dollar geïnvesteerd is; deze fabriek moet in 2022 geopend worden.