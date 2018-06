Dassault Systèmes en Ecco werken samen aan datagedreven schoenontwerp

Ecco en Dassault Systèmes werken samen aan een project genaamd QUANT-U, om snel gepersonaliseerde schoenen te produceren. Op basis van biometrische data van een individu moet binnen enkele uren een een perfect passende schoen ontstaan, door gepersonaliseerde zolen gemaakt met een 3D-printer.

In april startte Ecco met een pilot in zijn conceptstore in Amsterdam, waar de technologie werd gedemonstreerd. Hier kon een selecte groep deelnemers gepersonaliseerde schoenen laten aanmeten. Aan de hand van deze meetgegevens wordt de technologie in het innovatielab van Ecco verder geoptimaliseerd.

QUANT-U maakt gebruik van drie kerntechnologieën. Hieronder valt een combinatie van anatomische scan- en sensorgegevens, waardoor een unieke digitale voetafdruk voor het individu ontstaat. In 30 seconden bepalen 3D-scanners de persoonlijke pasvorm van de orthese. Draagbare sensoren geven een nauwkeurig beeld van hoe een persoon beweegt.

Datagedreven

De samenwerking heeft betrekking op FashionLab, de technologie-incubator van Dassault Systèmes die is gericht op het ontwerpen en simuleren van concepten in 3D. Hierbij staat ook het bevorderen van samenwerking centraal bij het bedenken van nieuwe concepten en het creëren van complete collecties.

Op basis van algoritmen heeft Ecco een zelflerend systeem ontwikkeld. Door samen te werken met Dassault is Ecco in staat om deze algoritmen te industrialiseren. Belangrijke elementen in het datagedreven design zijn het cloud-gebaseerde 3DEXPERIENCE-platform en de CATIA-applicatie. Dit zorgt er voor dat biomechanische data autonoom worden omgezet in de gepersonaliseerde tussenzool.

Uiteindelijk kan Ecco die tussenzolen binnen enkele uren produceren. Momenteel kunnen de zolen geprint worden voor Ecco Flexture en TLC-schoenen. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van 3D-geprinte siliconen tussenzolen, die leiden tot meer visco-elasticiteit, duurzaamheid en temperatuurstabiliteit vergeleken met andere materialen.