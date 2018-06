Qualcomm en Vivo slagen in ontwikkeling kleine antenne voor 5G-apparaten

Qualcomm en Vivo hebben bekendgemaakt dat ze erin zijn geslaagd om een cruciaal component voor 5G-apparaten te maken. Het gaat om een verenigd antennesysteem, dat zowel ultra high-bandwidth millimetergolf transmissions als gewone midband transmissions ondersteunt.

5G-netwerken maken gebruik van meerdere radiofrequenties. Die variëren van het lage 700 MHz tot middenfrequenties van 1 tot 6 GHz en millimetergolf frequenties boven de 20 GHz. Dat laatste is geheel nieuw voor smartphones. Dat is een ingewikkelde techniek om te ontwikkelen, omdat data pieksnelheden van tien tot twintig keer wat nu bereikt wordt met 4G/LTE mogelijk is.

Hoge snelheden

Dergelijke hoge snelheden zijn vooral goed voor technieken als augmented en virtual reality, kunstmatige intelligentie en ultra-high definition video’s. Niet elke telefoonmast zal echter de millimeter-wave hardware hebben en daarvoor is het nodig voor providers om low- en midband hardware te gebruiken.

Eerder dit jaar werd, in het licht van die feiten, dan ook voorspeld dat het integreren van de complexe millimetergolf antennes in kleinere apparaten een ingewikkelde zaak zou worden voor fabrikanten. Intel had al een soort antenne ontwikkeld die uitgeklapt kon worden en Qualcomm en andere fabrikanten mikten echter op een kleinere antenne die ook echt in een smartphone geïntegreerd kan worden.

Missie geslaagd

Nu zijn Qualcomm en Vivo erin geslaagd een antenne te ontwerpen die ook echt klein genoeg is om in telefoons te passen. Volgens Huan-Chu Huang, antennedirecteur van Vivo, zullen consumenten snel nieuwe apparaten zien, die “superieure prestaties bieden en ook een voorproefje van de volgende generatie mobiele ervaringen.”

De hoop is dat 5G sub-6GHz en millimetergolf technologieën in de loop van 2019 en 2020 uitgerold gaan worden. Dat kan mede doordat de ontwikkeling van 5G-apparaten in een stroomversnelling is geraakt, nadat er een wereldwijde standaard voor de technologie gevestigd werd.