Facebook toont gebruikers hoeveel tijd ze aan de mobiele app besteden

Het lijkt erop dat Facebook binnenkort met een optie komt waarmee mensen kunnen zien hoeveel tijd ze op het platform doorgebracht hebben. De mogelijkheid volgt op een aankondiging van CEO Mark Zuckerberg, die enkele maanden geleden vertelde dat het beschermen van de gemeenschap belangrijker voor hem is dan het maximaliseren van de winst.

Om die reden komt Facebook straks dus ogenschijnlijk met een nieuwe functie. Die draagt de eenvoudige naam ‘Your Time on Facebook’ en laat zien hoeveel van hun tijd mensen in de mobiele app hebben doorgebracht. De app toont statistieken van de zeven voorgaande dagen en de tijd die gemiddeld al die dagen in de app doorgebracht is. Ook is het mogelijk voor gebruikers om een limiet voor henzelf in te stellen.

Te dominant?

Facebook wordt volgens sommige mensen te dominant in het gebruik van mobiele telefoons. Apple komt met iOS 12 met een functie die gebruikers toont hoeveel tijd ze in elke app hebben doorgebracht. Opmerkelijk genoeg, noemde Apple bij de demonstratie van de functie tijdens de WWDC specifiek Facebook als een van de apps waar mensen mogelijk teveel tijd aan besteden. Ook Google komt met een soortgelijke functie.

De toevoeging aan de Facebook-app werd ontdekt door Jane Manchun Wong, die er screenshots van plaatste op haar Twitter-account. Eerder al ontdekte zij een soortgelijke functie voor Instagram, die gebruikers ook al moet wijzen op de tijd die ze in de app doorbrengen.

Nu komt dus ook Facebook met zo’n functie, zoals bevestigd werd aan de site Techcrunch. Een woordvoerder van Facebook: “we werken altijd aan nieuwe manieren om ervoor te zorgen dat mensen hun tijd op Facebook ook echt nuttig besteden.”