Medewerkers Amazon willen dat het bedrijf stopt met samenwerking Amerikaanse overheid

Vorige week schreven aandeelhouders van Amazon een open brief aan het bedrijf van CEO Jeff Bezos, en riepen de firma daarin op om te stoppen met de verkoop van gezichtsherkenningssoftware Rekognition aan overheden. In het licht van recente privacyschandalen roepen nu ook medewerkers het bedrijf op ermee te stoppen.

“Als ethisch betrokken Amazonians, eisen we een keuze in wat we bouwen, en medezeggenschap in de manier waarop dat gebruikt wordt,” lezen we in de brief, die door de site The Hill gepubliceerd werd. De medewerkers refereren onder meer naar de verkoop van computerdiensten door IBM aan de Nazi’s, als een voorbeeld van wat er mis zou kunnen gaan. “IBM nam toen geen verantwoordelijkheid, en tegen de tijd dat ze hun rol begrepen, was het al te laat. Dat willen wij niet laten gebeuren.”

Oneens met het beleid

In hun brief noemen de medewerkers specifiek twee zaken die wat hen betreft snel moeten stoppen. Allereerst gaat het om de verkoop van gezichtsherkenningssoftware aan overheden. Op de tweede plek zou het bedrijf moeten stoppen met de verkoop van AWS clouddiensten aan Palantir. Die laatstgenoemde firma biedt onder meer cruciale technologie aan ICE, de Amerikaanse immigratiedienst.

Dat Amazon samenwerkt met de Amerikaanse politie, bleek in mei toen de ACLU – een burgerrechtengroep – dat ontdekte. De groep waarschuwde dat het gebruik van de technologie door de politie zou kunnen leiden tot een geautomatiseerde massasurveillance in de Verenigde Staten. Palantir werkt verder al sinds 2014 samen met de Amerikaanse immigratiedienst en helpt onder meer met de verwerking van persoonsgegevens die de politie helpt om specifieke individuen te vinden en deporteren.

De medewerkers van Amazon stellen in hun brief dat de scheiding van kinderen van hun ouders aan de Amerikaanse grens een van de redenen is waarom ze dit protest schreven. Ze vinden het Amerikaans beleid immoreel en vrezen voor de rol van Amazon hierin.

Niet het enige protest

Amazon is niet het enige Amerikaanse bedrijf dat te maken heeft met protesterende medewerkers tegen samenwerkingen met de overheid. In maart bleek dat Google het Pentagon helpt met het analyseren van dronebeelden. Ook eisten meer dan driehonderd medewerkers van Microsoft dat het bedrijf stopte met de samenwerking met ICE.