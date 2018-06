’s Werelds kleinste computer oogt minuscuul naast rijstkorrel

De universiteit van Michigan in de V.S. heeft ’s werelds kleinste computer ter wereld gemaakt. De minicomputer kan de temperatuur meten en is zo klein dat een rijstkorrel gigantisch oogt. De universiteit lost met deze chip IBM af die voordien het record in handen had.

Eerder dit jaar schreven we nog over het nieuwe wereldrecord van IBM met de kleinste computer ter wereld. De computer was amper met het blote oog te zien en meet niet groter dan een zoutkorrel. De universiteit van Michigan hebben die computer 10 keer kunnen verkleinen. Het resultaat is een computer die de temperatuur kan meten, 0,04mm² meet en minuscuul oogt naast een rijstkorrel.

Creatieve oplossingen

Door het bijzonder kleine formaat moest het team van onderzoekers heel wat problemen creatief oplossen om het lichteffect te verminderen. Zo hebben ze diodes moeten wisselen naar geschakelde condensatoren. Ook elektrische ruis hebben ze moeten aanpakken omdat het toestel zo weinig energie verbruikt.

Het resultaat is een sensor die in extreem kleine ruimtes kan functioneren, zoals bijvoorbeeld een groep van cellen in je lichaam. Wetenschappers vermoeden dat tumoren iets warmer worden dan gezonde cellen, maar het is bijzonder moeilijk om dit te verifiëren. Deze minicomputers kunnen de claim bevestigen en de deur openen naar efficiëntere kankerbehandelingen.

ARM-chip

Verder kijkt het team ook om een glaucoom van binnenin het oog te bestuderen en om biochemische processen te kunnen analyseren. Een andere mogelijke toepassing is het monitoren van oliereservoirs.

Hoe hebben de onderzoekers deze computer kunnen maken? Er zit een volwaardige processor in op basis van een ARM Cortex-M0+, maar hij verliest net als de minicomputer van IBM alle data wanneer de stroom wegvalt. Net daarom twijfelen sommigen om het effectief een computer te noemen. Anderzijds is dit onderzoek goed om de grenzen van een computer op te zoeken. Het zal niet lang meer duren tot de onzichtbare computer een feit is.