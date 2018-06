SAP ontkent alle beschuldigingen van Teradata

Vorige week hoorden we dat de samenwerking tussen SAP en Teradata tot een ruw einde kwam. Teradata beschuldigde SAP er in een rechtszaak van dat het misbruik gemaakt heeft van de samenwerking en daarbij bedrijfsgeheimen heeft gestolen. Met die geheimen zou SAP vervolgens zijn HANA-databasebeheersysteem ontwikkeld hebben. Vandaag reageert SAP op de beschuldigingen.

SAP laat in een reactie aan Techzine weten dat de beschuldigingen waar Teradata zich op beroept, voortkomen uit opmerkingen van een voormalig medewerker van SAP. Het bedrijf zou al in 2015 aangeboden hebben om de beschuldigingen te bespreken. “Helaas besloot Teradata dit aanbod niet te accepteren, en in plaats daarvan twee jaar later een rechtszaak aan te spannen.” SAP stelt nog altijd bereid te zijn om de zorgen van Teradata te bespreken. Tegelijk benadrukt het bedrijf zichzelf te zullen verdedigen. En: “het aanspannen van deze zaak heeft geen invloed op de mogelijkheden van SAP om waarde aan al zijn klanten toe te voegen, waaronder die van HANA.”

De aanklacht

Teradata en SAP gingen in 2008 een samenwerkingsverband aan. Binnen die samenwerking werden gevoelige gegevens gedeeld. In die constructie zou SAP zich volgens Teradata toegang hebben verschaft tot intellectuele eigendommen. Die zouden vervolgens gebruikt zijn om problemen waar SAP mee te maken had rond de schaalbaarheid en integratie van HANA op te lossen.

Toen die problemen eenmaal opgelost waren met de handelsgeheimen van Teradata, besloot SAP eenzijdig de samenwerking op te zeggen. Dat beweert Teradata op basis van opmerkingen van een voormalig medewerker van SAP, die stelde dat de ontwikkelaars van HANA dezelfde oplossing gebruikten die Teradata-ontwikkelaars toepasten om problemen rond het ophalen van grote hoeveelheden gegevens in grootschalige databases op te lossen.