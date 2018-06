Dimension Data maakt Managed Cloud Services voor Microsoft-diensten beschikbaar

Dimension Data kondigt de beschikbaarheid van zijn Managed Cloud Services for Microsoft (MCSfM) aan. Hiermee krijgen bedrijven een hybride managed service voor Microsoft Exchange, SharePoint, Teams, Skype for Business en Office 365.

In combinatie met zijn planning en deployment-services wil Dimension Data zijn klanten een volledige end-to-end, veilige managed service bieden die voldoet aan regionale wet- en regelgeving. MCSfM is een dienst die gebruikmaakt van geautomatiseerd management voor Microsoft messaging en collaboration-applicaties.

Cloud Control, het administratieve platform en portal van Dimension Data, helpt key-users en helpdeskmedewerkers controle te houden op het uitvoeren van veel voorkomende standaard wijzigingen op de infrastructuur. Hiermee helpt MCSfM bij het realiseren en doorvoeren van efficiëntie, flexibiliteit, kostenreductie en het behalen van een maximale klanttevredenheid.

Uitbreiding van samenwerking

De beschikbare oplossing bouwt voort op de samenwerking van het bedrijf met Microsoft. Dimension Data legt uit dat er meer dan een miljoen seats Office 365 uitgerold zijn, meer dan 1,5 miljoen seats Exchange on-premise beheerd worden en 400 SharePoint-projecten en 500 Skype for Busines-projecten uitgevoerd zijn. Nu wordt alle kennis gebundeld in één wereldwijde hybride dienst.

Daarnaast houdt de samenwerking in dat Dimension Data door Microsoft Europe geselecteerd is voor het Skype Operations Framework-certificeringsprogramma, naar eigen zeggen vanwege de unieke dienstverlening en toegevoegde waarde rondom zijn Skype- en Teams-oplossingen. Vanuit deze samenwerking ontstaat er een nieuw aanbod op basis van gestandaardiseerde dienstverlening voor Skype en Teams, bijvoorbeeld door een gestandaardiseerde Skype for Business-dienstverlening over meerdere landen te bieden.

Beschikbaarheid

Uiteindelijk wil Dimension Data met MCSfM klanten helpen met het leveren van enterprise performance en management van hun Microsoft-workloads met de flexibiliteit en schaalbaarheid van de cloud. De oplossing is per direct beschikbaar in Nederland.