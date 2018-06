‘Nijpend tekort aan ontwikkelaars speelt applicatieontwikkeling dit jaar parten’

IT-professionals krijgen dit jaar te maken met een grote vraag naar applicaties, maar daar kunnen ze niet aan voldoen. Dat blijkt uit onderzoek van OutSystems. De vraag wordt aangejaagd door digitale innovatie en differentiatie-initiatieven. Meerdere hindernissen houden de IT-professionals tegen om aan die grote vraag te voldoen.

Zo geeft 59 procent van de bedrijven aan niet tevreden te zijn met de snelheid van applicatieontwikkeling. Bij 47 procent van de respondenten duurt de gemiddelde ontwikkeltijd voor een mobiele- of webapplicatie vijf maanden of langer. Dit zorgt ervoor dat de backlogs groot blijven en nauwelijks afnemen. Maar liefst 65 procent heeft een backlog van applicaties, slechts 32 procent heeft dit het afgelopen jaar verbeterd.

Oorzaken en streven

Dit houdt verband met het nijpende tekort aan ontwikkeltalent: vier op de vijf respondenten heeft moeite met het vinden van ontwikkeltalent. Bovendien wordt het recruitmentproces gezien als te lang en te duur. Als oorzaken voor het lange ontwikkelproces van applicaties noemden de respondenten de integratie van legacy-systemen (60 procent), gebrek aan ontwikkelaars (32 procent) en veranderde requirements (59 procent).

In het onderzoek komt naar voren dat 42 procent van de IT-professionals van plan is om tien of meer applicaties te ontwikkelen. 21 procent wil zelfs 25 of meer applicaties afleveren en tien procent geeft aan 100 of meer applicaties te willen ontwikkelen.

Kansen spotten

OutSystems spreekt over het bereiken van een kritiek punt als het gaat om digitale initiatieven en applicatieontwikkeling. De hoge faalratio van digitale projecten, toenemende backlogs en het gebrek aan ontwikkeltalent leiden tot grote zorgen. Het bedrijf roept dan ook op om in de razendsnelle veranderende wereld innovatiekansen te spotten en daarop in te springen.