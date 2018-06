Kaspersky Lab in gesprek met Australische overheid over transparantie

Het zit Kaspersky Lab niet mee. Na de Verenigde Staten en diverse andere landen, overweegt ook Australië om software van de Russische beveiligingsfirma te verbieden. Een charmeoffensief moet daar verandering in brengen. Er zijn gesprekken gevoerd het land, waarbij vooral nadruk is gelegd op de transparantiecentra van het bedrijf.

Vandaag sprak APAC-directeur Stephan Neumeier van Kaspersky Lab met diverse journalisten. Hij liet weten dat zijn bedrijf met diverse vertegenwoordigers van de Australische overheid in gesprek is, in een poging een soortgelijke situatie als in de Verenigde Staten te voorkomen.

Transparantie wereldwijd

In zijn statement laat Neumeier weten dat er vooral veel gesproken is over de transparantiecentra die het bedrijf wil openen. Daar was veel begrip voor, stelt hij. De informatie zou ook goed ontvangen zijn, waarmee Neumeier de hoop uitspreekt dat “eenzelfde situatie als in de Verenigde Staten” voorkomen kan worden.

Neumeier benadrukt verder dat zijn bedrijf eind 2019 in Zwitserland een transparantiecentrum zal openen. Daar wordt alle informatie over gebruikers uit Europa, Noord-Amerika, Singapore, Australië, Japan en Zuid-Korea verwerkt. Verwacht wordt dat uiteindelijk veel meer landen en delen van de wereld daar verwerkt worden.

Tegelijk zal de broncode van de Kaspersky Lab-producten en software beschikbaar zijn voor controle in Zurich. Dat mogen enkel “verantwoordelijke” belanghebbenden. De R&D-afdeling wordt ook verhuisd naar Zurich. Tot slot werkt het bedrijf nog aan een manier om de broncode door een derde partij te laten controleren; vermoedelijk wordt dat proces straks in gang gezet door een van de vier grootste managementconsultancy-firma’s.

Zurich is niet de enige plek waar een transparantiecentrum geopend wordt; ook Azië en Noord-Amerika krijgen dergelijke centra. Op die manier hoopt Kaspersky het tij te keren en ervoor te zorgen dat landen wereldwijd vertrouwen houden. Heel ernstig is de situatie overigens vooralsnog niet. Naar verluidt heeft het bedrijf nauwelijks software bij de Amerikaanse overheid draaien, waardoor er jaarlijks hooguit 50.000 dollar aan omzet verloren gaat. Maar daar ook steeds meer andere, met name Westerse, overheden de neutraliteit van de Russische firma in twijfel trekken, moet er iets gedaan worden en daarom dus dit charmeoffensief.