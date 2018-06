Voor het eerst in vijf jaar Amerikaanse supercomputer de snelste van de wereld

Voor het eerst in vijf jaar hebben de Verenigde Staten weer een supercomputer bovenaan de lijst met de snelste apparaten wereldwijd staan. Daarmee staat China eveneens voor het eerst in vijf jaar niet bovenaan de lijst. Deze wisseling van de wacht is mogelijk door de Summit supercomputer die door IBM gebouwd is in het Oak Ridge National Laboratory in Tennessee.

Dat blijkt vandaag uit de lijst die het TOP500 Project gepubliceerd heeft. Die lijst wordt tweemaal per jaar opnieuw bijgewerkt, en omvat de vijfhonderd meest krachtige supercomputers ter wereld. Het nieuws werd maandag bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse International Supercomputer Conference.

Opvallende lijst

Opvallend aan de nieuwe lijst is niet alleen de concurrentiestrijd die gaande is tussen de Verenigde Staten en China, maar ook de toenemende hoeveelheid graphics processing units van Nvidia die aanwezig is in de lijst. Oorspronkelijk waren die ontwikkeld om de grafische verwerking voor videogames te versnellen, maar ondertussen blijkt dat vijf van de zeven snelste supercomputers gebruik maken van de Nvidia Tensor Core GPU’s.

Het sterk toegenomen gebruik van GPU’s in supercomputers is een interessante ontwikkeling. De GPU’s zijn ontwikkeld voor high-performance computing, maar tegelijk ook om dat te combineren met kunstmatige intelligentie. Die koppeling zorgt voor groot potentieel en maakt ook dat de wet van Moore voorlopig gewoon blijft gelden.

Dat gezegd hebbende, zijn de Xeon-processors van Intel nog altijd dominant. 95 procent van de supercomputers op de lijst wordt aangedreven door die processoren. Verder geldt datzelfde feit voor 97 procent van de nieuwe systemen die op de lijst te vinden zijn. Maar het aantal GPU’s neemt ook toe en dat zou uiteindelijk wel eens voor een wisseling van de wacht kunnen zorgen.

De top drie

Dat de Summit nu bovenaan de lijst staat, is bepaald geen verrassing. Eerder deze maand hoorden we al dat de supercomputer een pieksnelheid van 200 petaflops bereikt zou hebben. Uit de officiële cijfers van TOP500, blijkt dat de daadwerkelijke pieksnelheid op 120 petaflops ligt. Dat is genoeg om de vorige kampioen, de Chinese Sunway TaihuLight te verslaan, die 93 petaflops kon behalen. Nummer drie op de lijst is de Sierra van IBM met 71 petaflops.