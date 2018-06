AT&T neemt advertentieplatform AppNexus over

AT&T duikt dieper in de wereld van adverteerders en heeft daartoe het bedrijf AppNexus overgenomen. Dat is een marktplaats voor advertenties, waar automatisch gehandeld wordt in ruimte op websites. AppNexus is naar eigen zeggen de grootste onafhankelijke digitale advertentiebeurs van de wereld en concurreert met Google en Facebook.

Uit het bericht blijkt niet hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat, al horen we wel dat de overname tegen het derde kwartaal van 2018 afgerond moet zijn. Wel kan er gegist worden naar het overnamebedrag: in november 2016 zou AppNexus overwogen hebben een beursgang te maken, waarbij de geschatte waarde tussen de 1,5 en 2 miljard dollar lag.

Groot internationaal bereik

AppNexus stelt dat bijna 34.000 uitgeverijen en 177.000 merken zijn marktplaats gebruiken om advertenties te plaatsen en een breed publiek te bereiken. Ook heeft het allerhande tools om de prestatie van advertenties te meten en te optimaliseren. AT&T laat weten dat het van plan is om al die tools onder te brengen in de bestaande divisie die zich bezighoudt met advertenties en analytics.

De overname is voor AT&T belangrijk om zijn wereldwijde voetafdruk te vergroten. De telecomprovider is momenteel nog vooral gericht op de Verenigde Staten, maar wil uitbreiden naar andere markten. AppNexus biedt in elk geval toegang tot de Azië, Australië, Europa en Latijns-Amerika. Daarnaast breidt het de interactie van consumenten met diensten van het bedrijf nog meer uit.

Directe interacties met consumenten

Momenteel heeft AT&T naar eigen zeggen al meer dan 170 miljoen “directe consumentenrelaties op het gebied van draadloze, video- en breedbanddiensten.” Dat aantal interacties wordt alleen maar meer, mede door deze overname, maar ook door de 85 miljard dollar kostende overname van Time Warner.

Met al deze overnames wordt steeds duidelijker dat AT&T meer controle wil over zijn eigen verdienmodel. Telecomproviders hebben steeds meer te maken met media- en techbedrijven als Apple, Facebook en Google, die ook van alles van ze willen. Juist die bedrijven zijn dominant als het aankomt op content en abonnementen. Door deze overnames, neemt AT&T iets van die dominantie terug.