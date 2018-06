Nvidia voegt 9 nieuwe AI HPC-containers toe aan de cloud

Nvidia meent het wanneer ze vol inzetten op containers met hun GPU’s. Nadat het eind vorig jaar startte met de dienst heeft het er nu negen toegevoegd. De totale teller staat op 35 containers. Nvidia richt zich hiermee op specifieke engineers die gigantische workloads draaien via machine learning.

In een blogpost laat Nvidia weten dat het vandaag 35 verschillende High Performance Computing-containers ondersteunt. De chipgigant heeft negen nieuwe containers toegevoegd de afgelopen week. Hiermee richt de Nvidia GPU Cloud (NGC) zich op specifieke engineers die gigantische workloads draaien via machine learning.

HPC-applicaties

Ontwikkelaars kunnen hun eigen programma’s schrijven in een eigen framework naar keuze. Daarna kunnen ze het model uitrollen over verschillende gedeelde clusters. Zo lopen hun modellen veel sneller.

NGC komt ook met verschillende pakketten die over verschillende applicaties beter werken. Volgens de blog zijn er nu PGI-compilers beschikbaar op NGC die ontwikkelaars helpen om HPC-applicaties te bouwen die zicht richten op multicore cpu’s en Nvidia Tesla gpu’s.

PCI-compilers en tools maken ontwikkeling van performance-portable HPC-applicaties mogelijk dankzij OpenACC, OpenMP en CUDA Fortran parallel programmeren. Dat legt Nvidia in detail uit in de blogpost.

Voordelen

Sommige, zoals CHROMA, zijn geoptimaliseerd voor wiskundige en fysische modellen. AMBER is dan weer gericht op moleculaire simulaties en CANDLE focust zich op kankeronderzoek. Er zijn ongeveer 27.000 gebruikers geregistreerd op diverse NGC-containers.

Containers maken het eenvoudiger voor ontwikkelaars omdat ze niet alle nodige verschillende libraries en back-end programma’s moeten uitrollen voor verschillende modellen. Het is ook een prima testmodel omdat onderzoekers hun experimenten over verschillende systemen kunnen laten lopen. Zo kunnen ze evalueren of de resultaten dezelfde zijn.