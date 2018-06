Neurale netwerken OpenAI nemen het straks op tegen Dota 2-kampioenen

OpenAI, een onderzoeksbedrijf dat zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie en gefinancierd wordt door Elon Musk, staat op het punt om zijn speciaal getrainde bots los te laten op professionele Dota 2-spelers. Volgende maand wordt geprobeerd om de beste spelers van die game te verslaan.

Het is niet voor het eerst, dat de neurale netwerken van OpenAI het opnemen tegen Dota-spelers. Eerder al werden de beste spelers verslagen in een-op-een-wedstrijden. Recentelijk werden ook wedstrijden tegen amateurteams gewonnen, hoewel met relatief strikte spelregels.

De training

OpenAI Five is een stel zeer goed getrainde neurale netwerken. Het team gebruikt maar liefst 128.000 CPU’s, die elke dag 180 jaar aan wedstrijden spelen, om zichzelf te trainen voor de aankomende uitdaging. Daarnaast worden de vijf neurale netwerken gestimuleerd om samen te werken. Individuele beloningen (zoals bijvoorbeeld het aantal kills en assists) van de netwerken worden namelijk actief gevolgd.

Het idee is om op deze manier te zien hoe reinforcement learning AI kan helpen om strategieën te ontwikkelen. De techniek wordt nu toegepast op games, maar zal ook voor algemene toepassingen gebruikt moeten worden. Echter is het wel belangrijk om eerst te testen met games, vervolgens pas met andere bredere toepassingen.

Op 28 juli vindt de wedstrijd tussen de OpenAI Five en de beste spelers van de wereld plats. De match zal live gestreamd worden op Twitch. De bedoeling is dat er daarna tijdens het jaarlijkse Dota-wereldkampioenschap, The International, nog zo’n wedstrijd plaatsvindt. Dat zal dan ergens tussen 20 en 25 augustus zijn.