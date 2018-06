EU en vier grote webwinkels tekenen afspraak tegen verkoop gevaarlijke producten

De Europese Unie onderneemt actie tegen het online aanbod van ‘gevaarlijke’ producten. Daartoe heeft de Europese Commissie een afspraak ondertekend met vier grote online winkels, waarmee de bedrijven zich ertoe verplichten de door de Commissie als gevaarlijk gedefinieerde goederen offline te halen.

Gevaarlijke content wordt door de Commissie vrij breed gedefinieerd. De categorie varieert van alles dat aanzet tot haat, tot geweld en materiaal rond seksueel misbruik van kinderen. Ook vallen onveilige producten onder deze categorie, evenals producten die inbreuk maken op auteursrechten.

Vier grote ketens

Vier webwinkels hebben een afspraak getekend met de Europese Commissie omtrent het voorkomen dat ze deze zaken nog aanbieden. Het gaat om AliExpress, Amazon, eBay en Rakuten-France, die hiermee afspreken geen gevaarlijke producten meer aan te bieden. Als de autoriteiten hen op de aanwezigheid van een dergelijk product wijzen, moeten ze binnen twee dagen reageren. Op meldingen van consumenten staat een termijn van vijf dagen.

Volgens de Europese Commissie is deze samenwerking nodig, omdat in 2016 maar liefst twintig procent van alle verkopen binnen Europa online plaatsvond. Een percentage dat naar verwachting alleen maar zal groeien. Daar er veel minder controle is op online aanbod, is het ook makkelijker om gevaarlijke producten te verkopen. Vandaar dus deze nieuwe afspraken.

Europees commissaris Vera Jourova, die zich bezighoudt met consumentenproblemen, laat weten dat e-commerce volgens haar voor nieuwe mogelijkheden voor consumenten zorgt. Ze krijgen volgens haar “meer keuze voor lagere prijzen”. Maar: “Consumenten moeten net zo veilig zijn als ze online aankopen doen, dan wanneer ze die in een fysieke winkel doen.”