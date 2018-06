Medewerkers Salesforce willen dat samenwerking met Amerikaanse overheid stopt

Amazon en Microsoft zijn niet de enige techbedrijven van wie het personeel wil dat een samenwerkingsverband met de Amerikaanse overheid stopgezet wordt. Ook medewerkers van Salesforce vragen het bedrijf om te stoppen met de samenwerking. Honderden medewerkers hebben de petitie getekend.

Zo’n 650 medewerkers van Salesforce hebben een petitie getekend waarin ze CEO Marc Benioff vragen om een samenwerking met de Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) stop te zetten. Dat naar aanleiding van het nieuws dat de kinderen van illegale migranten aan de grens van hun ouders gescheiden worden.

Kernwaarden op het spel

Afgelopen maart tekende Salesforce een deal met CBP, waarin afgesproken werd dat de onderneming software zou ontwikkelen die ingezet kon worden voor het inhuren van personeel. De software draagt de naam Community Cloud en is er expliciet op gericht om het proces waarbij nieuw personeel wordt aangetrokken te stroomlijnen. Verder moeten de mogelijkheden voor HR-management ook uitgebreid worden.

Maar het personeel van Salesforce ziet dit niet zitten. “We maken ons bovenal zorgen over het gebruik van Service Cloud om grensactiviteiten te beheren”, schrijven ze in de petitie. De “onmenselijke behandeling” van kinderen, die aan de grens van hun ouders gescheiden worden, is vooral een zorgwekkend element van het overheidsbeleid.

“We geloven dat gelijkheid, een van onze kernwaarden, op het spel staat”, schrijven de medewerkers. Om die reden zou Salesforce de contractuele samenwerking met CBP moeten heroverwegen en zich moeten “uitspreken tegen deze praktijken”.

Salesforce heeft al gereageerd en laat weten trots te zijn op het personeel en het feit dat men zich zo uitspreekt. Een woordvoerder van het bedrijf stelt in een statement dat Salesforce blij is dat de bedrijfscultuur dit soort open dialoog toestaat. Tegelijk kondigt men geen zetten aan naar aanleiding van het nieuws.