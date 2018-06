GitLab verhuist van Azure naar Google Cloud Platform

Bij de overname van GitHub door Microsoft waren heel wat gebruikers niet opgezet met de strategische zet. Minstens 100.000 leden zijn verhuisd naar rivaal GitLab, dat nu zijn code repositories verhuist van Microsoft Azure naar Google Cloud Platform (GCP). De verhuis heeft echter niets te maken met de overname van Microsoft en was al langer gepland.

In een uitgebreide blogpost legt Andrew Newdigate, Project Lead van de GCP-migratie, uit hoe GitLab plant te verhuizen van Azure naar GCP. Het wil hiermee de prestaties verbeteren en betrouwbaarheid verhogen.

Kubernetes

Je zou de verhuis kunnen aanzien als een middenvinger naar Microsoft door de overname van GitHub, maar GitLab benadrukt dat het vooral verhuist omdat het gelooft dat Kubernetes de toekomst is. Het maakt betrouwbaarheid op gigantische schaal mogelijk volgens hen. GCP is daarom hun natuurlijke keuze voor GitLab. Google heeft Kubernetes uitgevonden en de Google Kubernetes Engine (GKE) is het meest robuust op GCP.

Eens de migratie achter de rug is, kan GitLab focussen op snelheid en schaalbaarheid door werkkrachten naar Kubernetes te verhuizen om GKE te gebruiken. Dit komt de Cloud Native Charts ten goede die al in beta in GitLab 11.0 zitten.

Google Cloud Storage

GitLab benadrukt dat deze zet al langer gepland stond en dat de overname van GitHub door Microsoft een toevalstreffer is. Het registreerde veel eerder al een secundaire site van GitLab, getiteld gprd.gitlab.com, dat draaide op Google Cloud Platform.

GitLab moet in totaal 200TB aan data migreren van Azure naar GCP. Tot recent werden alle bestanden bewaard op NFS-servers, die moeilijk schaalbaar zijn. Door te wisselen naar Google Cloud Storage (GCS) kan GitLab gebruik maken van de ingebouwde redundantie en multi-regio-mogelijkheden. Dit zou de beschikbaarheid van GitLab moeten verhogen en maakt onderdeel uit van een groter plan om NFS te schrappen.

Als alles goed gaat, plant GitLab zijn verhuis naar GCP op zaterdag 28 juli.