Europese pc-verkoop stijgt onverwacht met 13 procent

Waar kwartaalcijfers van de pc-markt meestal gelijk blijven of krimpen, stijgt het significant het afgelopen kwartaal. Vergeleken met vorig jaar klimt de volledige pc-markt met 13 procent. Vooral mobiele workstations groeien het hardst met 18 procent.

In een algemeen onderzoek van Context Market Intelligence dat ItProPortal kon inkijken, geniet Europa van een tweede succesvolle kwartaal. Volgens het onderzoeksbureau stijgt de pc-verkoop met 13 procent over alle Europese landen.

Workstations

Afgelopen kwartaal werden er 15 procent meer laptops verkocht vergeleken met vorig jaar dezelfde periode. Desktopverkopen stijgen met 8 procent terwijl workstations zelfs 18 procent hoger klimmen.

Contect Marketing Intelligence verwacht dat deze groei nog doorheen de rest van het jaar wordt verdergezet. De situatie vergeleken met vorig jaar is helemaal anders. Toen was er een componententekort, wat de prijs onder druk zette. Daar komt nu een einde aan.

Anderzijds reageert het onderzoeksbureau dat we niet teveel naar de sterke groei mogen kijken. Vorig jaar deze periode stond de pc-markt flink onder druk met bijzonder slechte resultaten. Het geeft een vertekend beeld van heel sterke groei, maar de markt toont wel echte groei.

Windows 10 en GDPR

Daar zijn twee factoren belangrijk voor: Windows 10 en GDPR. Steeds meer bedrijven omarmen Windows 10 als besturingssysteem wat de verkoop van nieuwe hardware motiveert. GDPR heeft afgelopen kwartaal ook heel wat bedrijven wakker geschud dat oude hardware nefast is voor de veiligheid.

Nederland is de tweede sterkste groeier in Europa, net na het V.K. dat met 21 procent groeit. Aparte cijfers over België zijn er voorlopig niet.