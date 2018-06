Microsoft behaalt significante verbeteringen in gezichtsherkenningstechnologie

De afgelopen weken is er forse kritiek geweest op Amazon en het feit dat het bedrijf zijn gezichtsherkenningssoftware Rekognition verhuurt aan de Amerikaanse overheid. Het is dus misschien niet het beste moment om forse vooruitgang te boeken op dit vlak. Maar toch heeft Microsoft een nieuwe ontwikkeling bekend gemaakt.

Afgelopen dinsdag onthulde het bedrijf in een blogpost dat de Face API, dat onderdeel uitmaakt van de Azure Cognitive Services, nu beter is in het identificeren van mannen en vrouwen met een donkere huidskleur. De updates verbeteren vooral de mogelijkheden voor het systeem om vrouwen met donkere huidtinten te herkennen.

Verschillen verminderen

Microsoft stelt dat het aantal fouten dat gemaakt wordt bij het herkennen van mannen zo’n twintigmaal zo klein is. Wat vrouwen met een donkere huid betreft, is dat aantal fouten negenmaal kleiner. In de blog schrijft de softwaregigant dat het de “precisieverschillen in verschillende demografieën significant” heeft weten te verminderen door datasets meer te trainen.

Het bedrijf heeft nieuwe data verzameld als het aankomt op variabele huidskleur, geslacht en leeftijd. Die combinatie maakt dat het systeem beter weet wie het voor zich heeft, met name dankzij een “specifieke focus op het bereiken van betere resultaten bij alle huidtinten.”

Betere dataset

Kunstmatige intelligentie werkt volgens Microsoft enkel zo goed als de dataset waarmee het getraind is. Om een gezichtsherkenningssysteem goed te laten werken, is het noodzakelijk om een dataset te hebben die “verschillende huidkleuren, maar ook factoren als haarstijl, juwelen en brillen” meeweegt.

Doordat er “minder vrouwen met een donkere huidskleur” meegenomen worden in de datasets, is er volgens Microsoft sprake van “onacceptabele foutmarges”. Om die reden heeft het bedrijf dus besloten zijn datasets opnieuw onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren.